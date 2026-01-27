假買真搶！衝汐止闖銀樓奪23萬金鍊　變賣分女友不到2小時落網

▲假買金飾搶奪23萬項鍊，詹姓男子秒變賣分錢。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市1名詹姓男子前往汐止區1家銀樓佯裝購買金飾，趁店員不備徒手搶走價值23萬元的金項鍊後逃逸，隨即搭乘計程車前往另一家銀樓變賣，並將部分贓款分送同居人與友人。警方當天拘提詹男到案並查扣贓款，士林地檢署偵結，依《刑法》搶奪罪嫌提起公訴。

詹男於2025年8月2日下午3時42分許，前往新北市汐止區某珠寶銀樓，佯稱欲購買金飾，誘使店員取出一條價值23萬元的金項鍊供其觀看。詹男趁店員不注意之際徒手搶奪項鍊，隨即逃離現場。

詹男得手後攔搭不知情計程車，前往另一家銀樓變賣該條項鍊，獲得16萬4050元現金。隨後，他將其中3萬3000元交付同居人，另將5000元交付友人償還欠款，其餘款項則自行花用。

警方接獲報案後展開追查，當天下午5時30分許在汐止拘提詹男到案，並分別自詹男、同居人與友人處查扣12萬5000元、3萬3000元與5000元贓款。

詹男於警詢及偵查中坦承犯行，承認假裝購買金飾，趁店員不注意徒手搶走項鍊，並於得手後立即前往銀樓變賣換取現金，部分款項交付同居人與友人，其餘自行花用。相關監視器畫面、證人證述與扣押物品，均足認其犯罪事實明確。

檢察官認，詹男涉犯《刑法》第325條搶奪罪嫌，依法提起公訴，並聲請法院宣告沒收犯罪所得16萬3000元，另追徵無法沒收之1050元。

依刑法規定，意圖為自己或第三人不法所有而搶奪他人動產者，可處6月以上、5年以下有期徒刑；若因搶奪致人重傷或死亡，刑責將大幅加重。