「街燈下的祝福」變悲劇！　屁孩「灌籃」扯壞戒指還摔倒

▲關子嶺裝置藝術「街燈下祝福」近日遭到破壞。（圖／取自西拉雅國家風景區官網）

地方中心／台南報導

台南關子嶺的嶺頂公園擺放的裝置藝術「街燈下的祝福」，打開的大型書本，上方擺上一只大型戒指，當夜間街燈點亮的時刻，會自然在書本上形成愛心形狀，成為情侶必去的打卡景點。近日卻有一名男童一把跳上戒指呈現灌籃狀，導致戒指不堪負荷應聲斷裂，此舉被監視器拍下，21日網友將畫面PO上網痛罵，「這是非常唯美的裝置藝術，不是你家後院的籃球框！！！」

▲少年跳上戒指，導致戒指不堪負荷斷裂。（圖／翻攝臉書爆料公社）

「街燈下的祝福」是台南關子嶺的嶺頂公園知名的裝置藝術，夜晚街燈下所呈現的浪漫景緻，吸引了不少情侶前往拍照。但21日一名網友在臉書《爆料公社》上PO出一段監視器畫面，一家人在裝置藝術下拍照，不料一名少年卻一把跳上裝置藝術上的戒指，而戒指不堪重量應聲斷裂，少年也摔倒在地。

▲戒指不堪負荷斷裂，男童摔倒在地。（圖／翻攝臉書爆料公社）

該網友氣得在臉書上發文怒罵，這是非常唯美的裝置藝術，不是你家的籃球框，文末更用Hash Tag標記「#嚴禁攀爬是太小字還是太難懂」、「#破壞公物適用刑法毀壞器物罪」。

文章一出，吸引了不少網友注意，紛紛留言怒罵「沒家教到一個極致！！！！」、「那是傳說中的特殊人種『無腦人』欸！！！！」、「摔死還要陪給牠們，浪費國家資源」。



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