林智堅化身一日導遊　帶小英喝文青手搖飲《蓋亞》當網美

▲新竹市長林智堅化身一日導遊，帶領菜英文總統一行人體驗文青下午茶。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

蔡英文總統21日造訪新竹市，在市長林智堅陪伴下參訪關埔國小、護城河畔，體驗新竹市教育空間美學設計與文青生活。關埔國小打造城市中森林校園，建築融合生態讓蔡英文總統驚艷，一行人後沿護城河漫步，體驗在地人氣店家RT麵包坊、河堤上的貓購買麵包與手搖飲料，在最夯打卡點蓋亞地球前來場「總統下午茶」，蔡英文總統說，來看到小朋友的笑容，就知道孩子成長在很好的環境，城市建設成果非常好，她未來將會全力支持新竹市各項發展。

蔡英文上午抵達竹市，第一站就與林智堅市長前往位於竹科的國家太空中心參訪，接近中午時前往關埔國小與孩子共進「總統有約」營養午餐，小英總統還大讚關埔國小的營養午餐「很好吃」，小朋友們更好奇詢問「總統你的貓咪現在在做什麼？」現場的大人們都被小朋友們的童言童語逗笑。

餐後進行校園導覽之後，一行人便前往新竹在地網美打卡熱點移動。市長林智堅則化身當地導遊，拿著麥克風一個個的為大家介紹「護城河」、「小豬太空人」，「新竹第一座免治馬桶公廁」、「蓋亞地球」。

在「一日導遊」林智堅的極力推薦之下，總統也跟著買起新竹的排隊名店「RT麵包」、「河堤上的貓」。「這不是小時後的奶油麵包嗎？」一進麵包店小英總統就被剛出爐的麵包吸引，興奮的選了一大盤麵包，結帳時才突然想到問林智堅「我錢會不會不夠？」一旁的民眾也紛紛笑翻。

為了體驗排隊名店的魅力，小英總統也親自排隊買「河堤上的貓」手搖飲，一行人最後來到新竹網美必拍點幸福廣場《蓋亞》地球旁，難得體驗市民的樂活生活，也讓小英總統忍不住說：「市民很幸福，這座廣場很棒！」，更對林智堅表示，「辛苦了!」她表示，建設成果非常好，也會全力支持新竹市各項發展。

▲林智堅帶小英總統到RT、河堤上的貓購買麵包。

▲小英總統在RT購買的部分麵包。



▲紅圈處為總統今日購買的麵包。

▲《河堤上的貓》為新竹年輕人愛的手搖飲料店，全台僅此一間別無分店。

▲總統在《河堤上的貓》點了一杯大杯微糖微冰的「咪咕嚕嚕」，「咪咕嚕嚕」是由大珍珠+小珍珠+綠豆配上奶茶所組成。