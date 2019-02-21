83歲翁駕車找友誤闖產業道路死巷　倒不出來！警神救援

▲一名83歲老翁與妻子駕車訪友，因路況不熟駛入田間小路，又因年事已高，前無路又不敢退後，所幸報警尋警代駕解圍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

一名高齡83歲的林姓老翁，19日下午與妻子從台中要到苗栗苑裡找朋友，行經苑裡一處產業道路時，因路況不熟，開到死巷子內，因前方無路，又因年事已高技術不佳，不敢退後，只好打110求警幫助，警方繞了好幾公里才找到林姓老翁，並順利將車倒車至大馬路上。

苑裡分駐所所長劉凱萍表示，19日下午1時許接獲民眾報案，有民眾受困於偏僻產業道路上急需協助，但報案的人不熟附近地標，無法說出正確的地點；員警就在蜿蜒崎嶇產業道路上找尋，更繞至隔壁社苓所轄區，開了快3公里才到達老翁位置，並幫助林姓老翁脫困，避免了可能翻車的危險。

▲林姓老翁夫妻感謝員警能即時伸出援手協助排除困難。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

林姓老翁表示，19日中午從台中載著妻子要到苑裡找朋友，因為路況不熟，憑著以前模糊的印象一路開到無尾的產業道路，而且該路越開越窄，等到驚覺開錯為時已晚，又加上年事已高，駕駛技術不精，想要倒車出去又怕掉落田裡，在求助無門之際，才想到打110請求警察幫助。

警方也叮囑用路人外出開車時，盡可能挑自己熟悉的道路行駛外，更應隨時注意路況，避免意外事故發生，維護自身及廣大用路人的安全。