奧迪Q5車主酒後叫代駕　驚見死人開車腳踩油門上

大陸中心／綜合報導

各地政府提倡酒後不開車，因此「代駕」這個行業越來越盛行。大陸南京一名喝了酒的李姓男子，15日找了滴滴代駕，恍惚之中抬頭望向駕駛座，驚覺是「死人」在開車！原來是這名代理駕駛突然暴斃，而他的腳還踩在油門上，車子仍持續行進中，嚇得車主酒都醒了。

根據《網易》報導，李男當晚跟朋友聚餐喝了酒，找來的滴滴代駕派了一名身材中等、看起來挺幹練的柳男。柳男開著奧迪Q5先將李男的同行友人送回家，再繼續行駛向李男的住處。

▲事發路段，白天人來人往，非常熱鬧。(圖／擷取自網易新聞)

李男因公務繁忙，坐在後座講電話處理事情，一抬頭發現柳男並沒有照著導航行駛該轉彎的路線，他連忙拍著代駕的肩，要他迴轉改道，但對方絲毫沒有反應，還發出打呼的聲音。

「代駕的腳還踩在油門上，雙手搭在方向盤，當時的時速大約30~40公里。」李男心有餘悸的回憶，當時立刻將排檔桿推到P，並拉起手剎車，試圖將代駕搖醒，沒想到他雙手垂下，不僅沒有了打呼聲也沒了氣息。

▲代駕突然猝死，嚇死車主。當時代駕雙手還扶在方向盤上，腳也踩在油門上。(圖／擷取自網易新聞)

李男隨即找來救護車，10分鐘後急救人員趕到，確認代駕已暴斃身亡，初步驗屍結果還查不出死因，目前警方還正在了解中。至於意外成為事故車的奧迪Q5，李男要求代駕公司收購負責，滴滴代駕並沒有給出肯定答覆，雙方談判還要繼續進行。