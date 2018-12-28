日均僅2.36單！　代駕「開一半死掉」...官方排除疲勞駕駛

記者楊子萱／綜合報導

南京李姓車主15日晚上喝酒後，用「滴滴打車app」找柳姓代駕幫忙開車，結果車開了一段時間後，李男發現代駕都不理他，察看後才驚覺對方「死在駕駛座上」。對此，滴滴27日回應，柳師傅日均完成2.36單，並無疲勞駕駛，目前正在調查死亡原因，官方也正在協商賠償事宜。

▲滴滴出行。（圖／CFP）

李男表示，當時他用透過滴滴平台聯絡到柳姓師傅，還說柳「中等身材，衣著整潔，看起來還挺幹練的，身子也顯得比較結實」，便和朋友上了車。柳先是送李男的朋友回家，接著才載李男繼續上路。

後來，李男發現柳師傅沒有按照預定路線行駛，「我看不對頭啊，連忙喊『師傅要拐彎了』，但他沒有反應」，坐在後排右邊的他拍了拍對方，但柳還是沒反應，並發出了「打呼嚕」的聲音。

▲事發現場。（圖／翻攝自紫牛視頻）

當時，柳師傅的腳還踩在油門上，雙手也搭在方向盤，李先生趕緊拉電子手剎車，將車子停下。李男下車後才發現，柳師傅已經沒有氣息，他趕緊報警處理，但柳師傅在到院前已經死亡，李男嚇得表示，他再也不會開自己這輛奧迪Q5。

針對「代駕當場死亡」一事，滴滴在27日發聲明表示，柳師傅是兼職代駕，也就是利用下班的業餘時間工作，過去三個月日均完成2.36單，事發時是他當晚的第二單，在平台上沒有疲勞駕駛的情形。

滴滴目前正在協助家屬處理善後事宜、墊付喪葬費用，同時與李姓車主協商賠償事宜。至於柳師傅的死亡原因，仍需待法醫鑑定後才能確認。

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