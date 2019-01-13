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八旬翁騎電動車「台中到苗栗」買菜　天色昏暗遭小客車撞飛身亡

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▲清晨因天色昏暗，轎車追撞上老翁所騎的電動車，造成老翁送醫後宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲清晨因天色昏暗，轎車追撞上老翁所騎的電動車，造成老翁送醫後宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮中山路上，13日清晨5點多發生小客車與電動車的死亡車禍。一名住大甲區的陳姓老翁（84歲）清晨騎著電動車欲到苑裡市場買菜，行經中山路時因天色昏暗，遭王姓男子（54歲）從後方追撞，老翁重傷後送醫急救後，還是宣告不治。

警方表示，小客車王姓駕駛，清晨要到苑裡街上買早餐，開車行經中山路順天宮牌樓前，因天色昏暗又沒有注意到前方車況，撞上前方陳姓老翁所騎乘的電動車。小客車車頭扭曲變形，老翁所騎乘的電動車也卡在小客車下方，可見衝擊力道很大。

▲電動車卡在小客車下方，小客車車頭扭曲變形，可見衝擊力道之大。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲電動車卡在小客車下方，小客車車頭扭曲變形，可見衝擊力道之大。（圖／記者黃孟珍翻攝）

救護人員到場後發現，老翁遭撞後彈落車前方數公尺，倒地時已經失去生命跡象，救護人員緊急送往醫院急救，7時40分還是宣告不治。經警方調查，老翁身上沒有攜帶任何的證件，但有肢體殘障的特徵，送往醫院急救時，剛好被苑裡李綜合醫院認出是院內的病患，才趕緊通知家屬。只是老翁膝下無子女，妻子的精神狀況也不好，已透過銅安里長帶著老翁妻子到警局製作筆錄，至於老翁為何清晨長途跋涉其電動車從大甲到苑裡，還需警方進一步釐清。

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關鍵字：苑裡,八旬老翁,撞死,電動車

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