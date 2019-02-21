陳致中「王子不復仇」改愛與包容　韓國瑜：昨天好像還罵我　

▲高雄市長韓國瑜跟陳致中市議員一起拿「愛與包容」牌子 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜到市議會參加「228事件72週年紀念行動─雄中自衛隊出巡記者會」，不但就坐在高雄市議員陳致中的旁邊，記者會後要拍照，還跟陳致中一起拿了「愛與包容」的牌子，記者詢問韓國瑜是否代表了善意，韓國瑜回答「希望大家為了高雄市更好」，不過，他又補了一句：「我記得昨天他還在罵我」。

韓國瑜參加這場記者會的時候，就在結束合影過程當中，跟前總統陳水扁兒子，目前是高雄市議員的陳致中共同拿了一塊「愛與包容」的牌子，讓現場的媒體朋友來取景，這個畫面也引起媒體興趣，就在記者聯訪的時候被問到是否代表彼此間有了善意，韓國瑜的表情一度扭曲，就像極了小朋友的淘氣鬼臉來回答：「希望大家為了高雄市更好」，但是就在這一句話之後，又補上了一句：「不過我記得他昨天還在罵我」，講完連自己都笑了出來。

▲高雄市長韓國瑜跟陳致中市議員一起拿「愛與包容」牌子 。（圖／記者洪正達攝）

陳致中也被問到跟韓國瑜共拿一塊「愛與包容」的牌子感受如何？陳致中第一時間微笑回答說：「之前遇到韓市長，在議事廳可能是因為質詢這樣場合，大家會比較針鋒相對，但是也非常高興就事論事」，對於很多事情的看法上，可能跟市長意見相左，但是彼此間都會有共識，像是對228這次的紀念活動是有共識的，「所以不同立場或過去，都是正常的，台灣是民主社會，但要怎麼共同面對未來，台灣是共同一艘船上，大家都是同艘船，高雄能進步大家都進步，所以這個是大家有共識的」。

▲高雄市長韓國瑜跟陳致中市議員一起拿「愛與包容」牌子 。（圖／記者洪正達攝）