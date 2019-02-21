體驗空拍機送情書　陳文茜憶髒臭的愛河如何轉變

▲陳文茜提出的「空拍機送情書」點子，21日終於在愛河畔實現。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

擔任高雄市2月份觀光大使的陳文茜，21日體驗「空拍機送情書」，回憶起小時候髒臭的愛河，陳文茜相當肯定好幾任市長的努力之下，如今的愛河就跟偉大城市的「母親之河」一樣，讓人十分感動，從讓人避之唯恐不及的模樣，一直到今天可在河邊散步，甚至舉辦活動，都是當初無法想像的。

陳文茜說，用空拍機送情書，這是她自己提出來的點子，到了今天真正實現後，讓她覺得相當「興奮」，因為全世界每一個漂亮的城市，最美麗的母親就是貫穿城市的那條河，例如巴黎、紐約、上海，都會將河流整治放在主要的建設中．以及如何創造岸邊的人文氣息，並孕育出許多美好的想像，每一任的高雄市長都能持續幫愛河加分，也希望每任市長都能給予愛河更多的「愛」。

不過，身為2月份觀光代言人的陳文茜對高雄燈會也有話要說，她說佛光山的工作人員不屈服於外界的批評，堅持完成花燈布置的動作，這也是另一種美，希望知識分子及藝術家都要尊重「常民文化」，希望所有人都要用包容的來看待這件事，有人批評韓國瑜太重視「攤販經濟」，陳文茜則說，看總體經濟表現不要只看GDP，攤販算是最基層的服務業，市政府帶頭思考如何讓這些業者在節慶中得到多一點的收入，比起去招攬一個大企業來高雄投資好多了。

▲▼陳文茜表示，外界應多給予蓮花燈區的佛光山工作人員多鼓勵。（圖／記者洪正達攝）