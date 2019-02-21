韓國瑜選不選總統？他提賴清德　「政治明星最慘的下場」

▲前行政院長賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜人氣旺，基層紛紛力拱代表國民黨參選2020總統，但韓國瑜仍強調，自己「心思不在這上面」。國民黨草協聯盟發起人李正皓分析，政治人物都會算，成功雖難複製，但失敗是可以避免的，當前最值得韓國瑜借鏡的範例，就是前行政院長賴清德，「這是我所能想像政治明星最慘的下場之一」。

李正皓表示，賴清德2010年頂著超級政治明星的光環，選上第一屆改制後台南市長；隔年，民進黨展開總統黨內初選，賴清德為了信守對市民的承諾，選擇做好做滿。蔡英文不論執政能力、領袖魅力，都輸給賴清德不只一個檔次，但一步慢、步步慢，此後八年賴清德永遠落後蔡英文一個身位。

李正皓說，賴清德等到市長第二任期後還是忍不住，北上接下行政院長，卻耗盡所有政治能量，為蔡英文擋下2018年民進黨大敗的這一刀，暫時退出政壇休養生息，時光不會重來，但歷史會再次重演，韓國瑜要如何跳脫這個循環？

李正皓認為，如今的韓國瑜，沒人知道向前一步是海闊天空還是萬丈深淵，就像一位政壇老前輩所說，「政治前面的每一寸都是黑暗的」，但大家都不是韓國瑜，可以幫他喊燒，卻不能幫他承擔，韓國瑜還有幾個月，會做出最合適的決定。