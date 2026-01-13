　
大陸 大陸焦點 特派現場

男子幫茶顏悅色換燈具「身亡」　觸電15秒從鷹架墜落至地面

▲中國知名飲料店茶顏悅色。（圖／記者任以芳攝）

▲中國知名飲料店茶顏悅色。（圖／記者任以芳攝）

記者廖翊慈／綜合報導

重慶市渝中區政府於2026年1月12日公布一起商場施工觸電死亡事故的調查報告。報告指出，2025年10月15日晚間，重慶來福士商場內一間「茶顏悅色」門市進行燈具更換作業時，發生一起一般觸電亡人事故，造成1人不幸身亡。

據《東方財經》報導，事故發生於10月15日22時56分許，地點位於來福士商場01層88、89號茶顏悅色門市。當時，益鴻裝飾公司法定代表人陳姓男子在天花板上進行燈具安裝作業，作業過程中突然觸電。監控畫面顯示，陳男於22時56分8秒發生觸電，約15秒後於22時56分23秒自鷹架墜落至地面。

▲茶顏悅色門是。（圖非文內提及店家／翻攝自官方微博）

▲茶顏悅色門市。（圖非文內提及店家／翻攝自官方微博）

事故發生後，陳男隨即被送往重慶市中醫院道門口院區搶救，但仍於隔日凌晨3時25分宣告不治。調查確認，死者陳男即為益鴻裝飾公司負責人。

調查報告指出，重慶茶悅你我公司曾於2024年8月15日與益鴻裝飾公司簽訂《建店工程框架合約》，就茶顏悅色品牌門市裝修工程展開合作。事發當日，陳男在未切斷電源的情況下進行燈具更換，且未配戴任何防觸電勞動防護用品。

經查，陳男並未取得電工特種作業操作證，依法不具備從事電工作業的資格。事故調查認定，其在無證、未斷電且未採取防護措施的情況下作業，是導致本起觸電事故的直接原因。

▲▼ 茶顏悅色。（圖／翻攝自官方微博）

▲茶顏悅色。（圖／翻攝自官方微博）

此外，調查也指出，負責茶顏悅色門市管理的羽絲飲品公司，未落實總部安全生產相關規章制度，未定期進行安全隱患排查，也未即時發現並制止無證人員從事電工作業。對燈具更換現場缺乏必要的安全監管，亦未督促作業人員配戴防護裝備，安全管理人員未履行巡查與糾正責任，間接放大了事故風險。

調查單位強調，該起事故暴露出施工安全管理與用工監督的多重漏洞，後續將依相關法規，對涉事單位及責任人依法處理，並要求相關企業全面檢討施工與營運場所的安全管理制度，以防類似悲劇再度發生。

01/11 全台詐欺最新數據

重慶正式發出大陸首塊「L3級有條件自動駕駛」專用車牌，象徵自動駕駛技術從測試階段邁入實際道路運行。該車牌由長安汽車取得，相關車型已完成大規模真實道路驗證，並獲大陸中央主管機關核准在指定區域上路。隨著北京、重慶等地陸續開放試點，大陸L3級自動駕駛商業化進程明顯加速，多家車廠同步展開實測與內測佈局，推動政策與產業雙軌並進。

重慶觸電事故茶顏悅色

