通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

▲運行29年的普速「滬港直達車」正式停駛。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

通行近29年的上海—廣州Z99／100次普通列車昨（12）日自上海站開出最後一班「綠皮車」班次後，正式走入歷史。隨著大陸全國鐵路新運行圖上路，這條曾連結大陸華東繁華城市與香港的重要路線，將全面升級為動車組列車接棒，陪伴無數旅客與鐵道迷成長的墨綠色車身，也正式和大眾告別。

《澎湃新聞》報導，2026年1月12日17時19分，Z99次列車的最後一次駛離上海站，駛向廣州白雲站。根據安排，全國鐵路將於1月26日零時起實施新的列車運行圖。作為調圖的重要組成部分，運行於上海與廣州間的Z99/100次列車將正式升級為動車組列車運行。

最後一班Z99次列車發車前，上海站月台聚集不少旅客與鐵道迷合影留念，餐車內的紅燒鱸魚等經典餐點，也吸引不少年輕乘客特地登車體驗，感受這列普速列車特有的復古氛圍。

Z99次全程行駛1805公里，運行時間約16小時26分鐘，票價自硬座206元（人民幣，下同）至軟臥668元不等。對不少成長於上海火車站周邊的民眾而言，這趟列車不僅是交通工具，更是長年日常記憶的一部分。

公開資訊顯示，Z99／100次列車前身為1997年5月19日開行的滬港直通車，曾往返上海與香港紅磡站，被稱為「滬九直通車」，是連結大陸內地與香港的重要陸路通道，該路線歷經多次鐵路提速與路線調整後，2024年起不再直達紅磡站，2025年改為往返上海與廣州白雲站。