大陸 大陸焦點 特派現場

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

▲運行29年的普速「滬港直達車」正式停駛。（圖／CFP）

▲運行29年的普速「滬港直達車」正式停駛。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

通行近29年的上海—廣州Z99／100次普通列車昨（12）日自上海站開出最後一班「綠皮車」班次後，正式走入歷史。隨著大陸全國鐵路新運行圖上路，這條曾連結大陸華東繁華城市與香港的重要路線，將全面升級為動車組列車接棒，陪伴無數旅客與鐵道迷成長的墨綠色車身，也正式和大眾告別。

▲運行29年的普速「滬港直達車」正式停駛。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，2026年1月12日17時19分，Z99次列車的最後一次駛離上海站，駛向廣州白雲站。根據安排，全國鐵路將於1月26日零時起實施新的列車運行圖。作為調圖的重要組成部分，運行於上海與廣州間的Z99/100次列車將正式升級為動車組列車運行。

最後一班Z99次列車發車前，上海站月台聚集不少旅客與鐵道迷合影留念，餐車內的紅燒鱸魚等經典餐點，也吸引不少年輕乘客特地登車體驗，感受這列普速列車特有的復古氛圍。

▲運行29年的普速「滬港直達車」正式停駛。（圖／CFP）

Z99次全程行駛1805公里，運行時間約16小時26分鐘，票價自硬座206元（人民幣，下同）至軟臥668元不等。對不少成長於上海火車站周邊的民眾而言，這趟列車不僅是交通工具，更是長年日常記憶的一部分。

公開資訊顯示，Z99／100次列車前身為1997年5月19日開行的滬港直通車，曾往返上海與香港紅磡站，被稱為「滬九直通車」，是連結大陸內地與香港的重要陸路通道，該路線歷經多次鐵路提速與路線調整後，2024年起不再直達紅磡站，2025年改為往返上海與廣州白雲站。

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋

黎智英等9人連續四日出庭「求情」 法院外員警特勤戒備

黎智英等9人連續四日出庭「求情」 法院外員警特勤戒備

香港壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間關聯公司相關人等去（2025）年底遭裁定多項罪名成立後，相關被告正式進入量刑前的求情程序。包括黎智英在內共9名被告,今（12）日起連續四日到香港西九龍裁判法院出庭陳述求情理由。由於案件高度敏感，法院周邊部署大批警力和特勤人員戒備，也吸引大量民眾通宵排隊等候旁聽。

台籍空姐遭日本癡漢偷拍：張開雙腿是美女

台籍空姐遭日本癡漢偷拍：張開雙腿是美女

AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破

AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破

香港政府本年度資本帳目仍赤字

香港政府本年度資本帳目仍赤字

快訊／台鐵北部列車大誤點！通勤族崩潰

快訊／台鐵北部列車大誤點！通勤族崩潰

香港上海直達綠皮列車動車鐵路廣州

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

