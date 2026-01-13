　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

河南13歲生校園離奇身亡！遺體急轉移、胸口針孔　民眾校門前抗議

▲河南13歲學生校園離奇死亡，遺體急轉移、胸口針孔引爆質疑。（圖／翻攝自微博）

▲河南13歲學生校園離奇死亡，遺體急轉移、胸口針孔引爆質疑。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國河南省駐馬店市新蔡縣「今是清華園中學」日前發生一起校園死亡事件，一名13歲朱姓男學生8日清晨被發現在校內宿舍身亡。由於校方在家長尚未到場前，便緊急聯繫救護車準備轉移遺體，加上家屬事後發現遺體出現嘴角血跡、左胸疑似針孔傷口，事件迅速在網路發酵，引發家屬與當地民眾強烈質疑。

根據家屬說法，朱姓學生7日仍一切正常，8日清晨5至6時卻突然被校方通知病危，並很快告知「孩子不行了」。家屬趕抵學校時，遺體已被抬上救護車，且原擬送往外地醫院，途中遭親屬駕車攔下，雙方在校門口一度對峙。隨後，家屬進入學生宿舍查看，發現房間已被清理得一塵不染，私人物品全數不見，校方則以「監控設備故障」為由，拒絕提供相關畫面，進一步引發不滿。

▲河南13歲學生校園離奇死亡，遺體急轉移、胸口針孔引爆質疑。（圖／翻攝自微博）

▲校門外出現大量抗議民眾。

太平間見最後一面　遺體異狀曝光

直到數小時後，在警方陪同下，朱姓學生父母才於醫院太平間見到遺體。家屬表示，孩子嘴角殘留紅色液體，左胸有一處約釘子大小的孔洞，腰部還出現大片紫黑色瘀青，相關照片與影像隨後在網路流傳，成為輿論關注焦點。此後，陸續有學生家長與當地民眾聚集校門前要求說明，警方與特警也加派人力進行管控，現場一度出現對峙情形。

事件延燒後，新蔡縣教育局9日率先發布通報，稱經初步調查已排除刑事案件，事件正進行善後處理，但未交代具體死因與法醫細節，未能平息外界質疑。隨著網路討論升溫，相關影片、貼文疑似遭到限流或下架，也引發「資訊遭封鎖」的質疑聲浪。

▲河南13歲學生校園離奇死亡，遺體急轉移、胸口針孔引爆質疑。（圖／翻攝自微博）

官方定調「心因性猝死」　說法仍遭質疑

11日，新蔡縣以「聯合調查組」名義公布調查結果，指朱姓學生生前未與他人發生衝突，體表無外傷，毒化檢驗亦排除中毒，最終研判死因為「心源性猝死」。官方並解釋，左胸針孔為法醫進行毒化檢驗時抽取心臟血液所致，嘴角紅色液體則是在翻動遺體時自然流出。

不過，這項說法仍未完全說服外界。部分家長與網友質疑，在未經家屬同意、且父母尚未到場的情況下，為何能立即進行法醫採檢；也有人關注校方第一時間急於轉移遺體、清理宿舍及監控「故障」等處置是否合乎程序。事件至今仍持續引發中國社會對校園安全、資訊透明度及未成年學生保障問題的討論。

01/11 全台詐欺最新數據

【阿北叫不起來！】6歲女童機警求助 男天冷獲救

河南公務員考試報名截止日網路崩了！ 10429名職缺...超24萬人報考

河南公務員考試報名截止日網路崩了！ 10429名職缺...超24萬人報考

河南省2026年度公務員考試報名今（12）日截止，但報名最後階段卻爆發系統大當機情況，大批考生無法登入或提交資料，不滿聲浪瞬間引爆陸網。河南今次釋出逾萬個職缺、吸引至少24萬人報名，然而，報名截止前數小時系統癱瘓，甚至有考生質疑官方未即時說明或提出補救措施，影響報名權益引起外界關注。

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」

猝死70%在家中！年輕人易忽略5警訊　醫：沒第2次機會了

猝死70%在家中！年輕人易忽略5警訊　醫：沒第2次機會了

30歲男天冷吃鍋！踏出店門心肌梗塞倒地

30歲男天冷吃鍋！踏出店門心肌梗塞倒地

桃園某男大生疑心因性猝死　「三高」患者要留意

桃園某男大生疑心因性猝死　「三高」患者要留意

