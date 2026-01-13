　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

▲苗族彩繪漁獵圖案酒角。（圖／翻攝紅星新聞）

▲苗族彩繪漁獵圖案酒角。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

中國被盜（丟失）文物資訊平台近日公開大陸全國文物遺失與被盜資訊，其中，貴州省博物館老館被挖出共有29件套文物列入其中，數量居首，最早可追溯至1980年代。相關文物年代則橫跨漢代至新1949年後，多與少數民族文化有關。貴州文旅部門回應稱，相關情況皆有紀錄，正進行核實與彙整。

《紅星新聞》報導，中國被盜（丟失）文物信息發佈平台公開信息顯示，2025年，全國共發佈52件套被盜或丟失文物信息，其中，貴州省博物館（老館）有29件套，包括丟失的28件套、被盜的1件，最早的丟失於40年前。

▲東漢提梁銅壺。（圖／翻攝紅星新聞）

▲東漢提梁銅壺。（圖／翻攝紅星新聞）

貴州省博物館（老館）被列冊的29件套文物中，有17件為2000年以前遺失或被盜，其餘12件發生於2000年之後，文物年代涵蓋漢、北宋、明、清，以及1949年10月1日以後的近現代時期，多與苗族、瑤族、侗族與布依族文化相關。

根據紀錄顯示，貴州省博物館（老館）最早一件遺失文物為1986年列失的苗族彩繪漁獵圖案酒角，屬牛角加工製品，常用於族群喜慶飲酒場合。1989年，一件東漢提梁銅壺遭竊；1990年至1997年間，北宋影青瓷盞及多件少數民族生活器具亦陸續列為遺失。

2000年後，仍有多起文物列失紀錄，包括明代如來佛小造像、清代雲雷紋觚，以及漢代銅印、石玦等。2012年，另有清代彌勒銅像、釋迦佛座像等文物被列為丟失。此外，貴州省博物館還有兩件1949年後的苗族生活文物，分別於2017年與2023年列為遺失。

▲明代如來佛小造像。（圖／翻攝紅星新聞）

▲明代如來佛小造像。（圖／翻攝紅星新聞）

對此，貴州省文化和旅遊廳不願具名的工作人員透露，相關資料係依國家文物局要求，將歷年清查出的遺失文物集中公佈，並非近期發生的新事件，相關遺失原因均有檔案可查，目前正依程序進行核實與後續通報。

公開資訊顯示，貴州省博物館籌建於1953年，老館於1958年開館，2013年起遷至觀山湖區新館，舊址後續轉型為貴州美術館。此次文物資訊集中公佈，也再度引發外界對文物保管與遷移安全的關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

