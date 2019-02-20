性侵11名身障男童　狼學長判8年辯：我以前也被老師性侵

▲張男性侵11名瘖啞學弟，還辯稱自己也是受害人，遭判刑8年2月。（示意圖／CFP視覺中國）



地方中心／台中報導

張姓男子為瘖啞人士，畢業後利用寒暑假返校擔任營隊志工，卻藉機用性器玩具或直接性侵多達11名瘖啞學弟，張男到案辯稱自己也是受害者；台中高分院認為，張男既然是被害人就應知遭受性侵之苦，但考量其已與部分被害人和解，20日依對未成年人強制性交罪判刑8年2月。全案可上訴。

判決書指出，22歲張男於台中市某特殊學校畢業，2016年1月間，張男於冬令營中要一名聽障男童到廁所內，將其脫褲並用手機拍攝下體；2017年4月間，張男強脫一名13歲少年褲子，並用假陽具性侵並拍照，後又多次硬上或指侵得逞。

張男用類似手法性侵多達11名瘖啞學弟，甚至曾在多人午睡的寢室中進行性侵，雖被害人有掙扎呼救，但因都是瘖啞人士，有些人沒聽見求救、有些人因驚嚇過度不敢出聲，造成多人身心受創，一直到其中一名受害男童受不了向老師求救，張男惡行才曝光。

檢方2018年8月間到張男住處查獲2支手機、2台相機及7包潤滑液，從手機和相機中留存的淫照循線找出被害人；張男到案坦承犯行，但辯稱自己也為性侵被害人，指加害人是以前的老師。

一審法官認為，張男為性侵被害人，應知被害人之苦，為何還要加害更多人？重判張男9年2月；張男不服二訴，台中高分院法官考量，張男與部分被害人家屬達成和解，20日改判刑8年2月。

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