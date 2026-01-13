　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸巧可力廣告「小熊變大了...握不住了」挨批擦邊　道歉聲明甩鍋AI

▲大陸金帝巧克力廣告文案挨批擦邊涉性暗示。（圖／翻攝微博）

▲大陸金帝巧克力廣告文案挨批擦邊涉性暗示。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸金帝巧克力近日因社群平台廣告文案出現「小熊變大了...握不住了」，遭外界質疑帶有「擦邊」開車之嫌，引起不少網友反彈。相關內容曝光後，部分消費者認為文案用語不當，影射意味濃厚，造成觀感不適。金帝隨後緊急發出致歉聲明稱，爭議內容來自投放系統自動生成，但相關說法未能平息質疑聲浪，反而引出「甩鍋AI」的輿論熱議。

▲大陸金帝巧克力廣告文案挨批擦邊涉性暗示。（圖／翻攝微博）

《現代快報》報導，近日，有網友發現，曾作為80、90後童年記憶的金帝巧克力通過社交平台發佈的內容中疑似含有「擦邊」廣告語，引發網友不適。在1月12日中午發佈的第一版致歉聲明中，金帝承認了責任。聲明稱，由於投放過程中開啟了「自動優化功能」，系統重組生成了不當內容；而品牌方在投放後未及時核查，是曝光的主因。

據了解，金帝巧克力旗下「美滋滋榛仁脆心」系列，主打透明小熊造型包裝，近期在社群平台出現「小熊變大？是你能握住了！」等文案，引發部分網友認為用語涉及性暗示。目前，該則內容已無法瀏覽。

金帝巧克力昨（12）日於小紅書官方帳號發出致歉聲明，坦承行銷投放監管出現疏漏，未能在內容曝光後即時進行審核，導致爭議產生。聲明並表示，已立即暫停相關產品在小紅書的所有投放，並成立專項小組全面檢視投放系統風險，未來將建立更嚴格的行銷內容審核流程。

不過，金帝將爭議歸因於「系統自動優化生成」的說法，未獲部分網友認同。有網友質疑，行銷內容即便經由演算法組合，仍建立於品牌方既有素材之上，認為品牌難以完全將責任歸咎於系統。

輿論發酵後，金帝的第一版致歉聲明隨後被撤下，當天更新的第二版聲明中，品牌方再度強調爭議圖片並非人工製作，也非人員使用AI生成，並指出投放流程中無法即時監測該畫面，公開呼籲平台為其作證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

陸「下飯神器」老乾媽79歲創辦人出山救子　年營收逼近242億元

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

陸「下飯神器」老乾媽79歲創辦人出山救子　年營收逼近242億元

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

大陸熱門新聞

全紅嬋PO留長髮近照　少女感爆棚

元旦表演完「全班退貨」！業者收超髒演出服傻眼

河南13歲學生猝死！胸口針孔、嘴角血跡掀風暴

林昀儒大逆轉奪冠　中媒評「強敵」

「下飯神器」老乾媽79歲創辦人出山再賺百億

陸官方文件首曝「殲-10CE」實戰擊落多架戰機　自己無一損失

高中老師出題：一字證明你不是AI

瑕疵品「哭哭馬」玩偶意外成為義烏爆紅商品 笑臉變委屈成功逆襲

陸網友「與AI聊色」！開發者竟被判刑

陸巧可力廣告「小熊變大了...握不住了」挨批擦邊 道歉聲明甩鍋AI

他幫茶顏悅色換燈具「觸電身亡」

中國巴菲特談泡泡瑪特：看不懂這家公司

陳志遭捕後「太子集團」房地產項目被禁售

中國向ITU一次提交申報「20萬顆衛星」 巨型星座計劃要「提前圈地」

更多熱門

相關新聞

AI摘要分走點閱　全球媒體面臨轉型

AI摘要分走點閱　全球媒體面臨轉型

隨著人工智慧搜尋摘要與聊天機器人快速普及，全球媒體產業正面臨結構性衝擊。最新研究顯示，傳統仰賴搜尋引擎導流的「流量時代」可能在未來數年內走向終結，迫使新聞機構重新思考內容製作與受眾經營策略。

英國展開調查Grok　馬斯克旗下X在多國面臨困境

英國展開調查Grok　馬斯克旗下X在多國面臨困境

00929新制震驚市場！法人：千億級AI月配巨獸！配息不排除再調高

00929新制震驚市場！法人：千億級AI月配巨獸！配息不排除再調高

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

大盤站上3萬點　一表看周增萬名受益人4檔台股ETF

大盤站上3萬點　一表看周增萬名受益人4檔台股ETF

關鍵字：

金帝巧克力廣告爭議性暗示AI品牌

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面