陸巧可力廣告「小熊變大了...握不住了」挨批擦邊　道歉聲明甩鍋AI

▲大陸金帝巧克力廣告文案挨批擦邊涉性暗示。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸金帝巧克力近日因社群平台廣告文案出現「小熊變大了...握不住了」，遭外界質疑帶有「擦邊」開車之嫌，引起不少網友反彈。相關內容曝光後，部分消費者認為文案用語不當，影射意味濃厚，造成觀感不適。金帝隨後緊急發出致歉聲明稱，爭議內容來自投放系統自動生成，但相關說法未能平息質疑聲浪，反而引出「甩鍋AI」的輿論熱議。

《現代快報》報導，近日，有網友發現，曾作為80、90後童年記憶的金帝巧克力通過社交平台發佈的內容中疑似含有「擦邊」廣告語，引發網友不適。在1月12日中午發佈的第一版致歉聲明中，金帝承認了責任。聲明稱，由於投放過程中開啟了「自動優化功能」，系統重組生成了不當內容；而品牌方在投放後未及時核查，是曝光的主因。

據了解，金帝巧克力旗下「美滋滋榛仁脆心」系列，主打透明小熊造型包裝，近期在社群平台出現「小熊變大？是你能握住了！」等文案，引發部分網友認為用語涉及性暗示。目前，該則內容已無法瀏覽。

金帝巧克力昨（12）日於小紅書官方帳號發出致歉聲明，坦承行銷投放監管出現疏漏，未能在內容曝光後即時進行審核，導致爭議產生。聲明並表示，已立即暫停相關產品在小紅書的所有投放，並成立專項小組全面檢視投放系統風險，未來將建立更嚴格的行銷內容審核流程。

不過，金帝將爭議歸因於「系統自動優化生成」的說法，未獲部分網友認同。有網友質疑，行銷內容即便經由演算法組合，仍建立於品牌方既有素材之上，認為品牌難以完全將責任歸咎於系統。

輿論發酵後，金帝的第一版致歉聲明隨後被撤下，當天更新的第二版聲明中，品牌方再度強調爭議圖片並非人工製作，也非人員使用AI生成，並指出投放流程中無法即時監測該畫面，公開呼籲平台為其作證。