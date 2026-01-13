　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「下飯神器」老乾媽79歲創辦人出山救子　年營收逼近242億元

▲中國國民辣椒醬品牌「老乾媽（老干媽）」產品覆蓋全國90%以上超市，成為無數家庭餐桌上的必備單品。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲中國國民辣椒醬品牌「老乾媽（老干媽）」產品覆蓋全中國90%以上超市，成為無數家庭餐桌上的必備單品。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國民辣椒醬品牌「老乾媽」79歲的創辦人陶華碧近年重新站回第一線，親自掌舵企業營運，成功帶領品牌走出低潮。老乾媽在她回歸後三年間，年營收自最低的42億元（人民幣，下同）回升至約54億元，不過，產品口味是否「真的回來了」，在消費者之間仍存在明顯分歧。這場逆襲背後，也同時映照出品質堅守與接班困境交織的現實。

▲「老乾媽」創辦人。（圖／翻攝自微博）

▲「老乾媽」創辦人陶華碧50歲才成立公司。（圖／翻攝自微博）

據《觀察者網》報導，老乾媽的轉折點可追溯至2014年。當年陶華碧逐步退居二線，由兩名兒子接手經營，但接班後的決策卻引發連鎖效應。為壓低成本，二兒子李妙行將核心原料由貴州辣椒改為價格較低的河南辣椒，導致產品風味明顯改變，不少消費者直言「只剩鹹味」、「變得不好吃了」，品牌多年建立的口碑迅速鬆動。

同一時期，大兒子李貴山跨足房地產投資失利，捲入爛尾樓爭議並多次遭限制高消費，進一步衝擊品牌形象。在內部經營動盪與外部新銳調味品牌崛起的雙重夾擊下，老乾媽2016年至2021年間營收一路下滑，最低跌至42億元，創下歷史新低。

▲▼中國國民辣椒醬品牌「老乾媽」老干媽。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲「老乾媽」被譽為中國「國民女神」。（圖／翻攝自微博）

▲「老乾媽」被譽為中國「國民女神」。（圖／翻攝自微博）

2019年，已72歲的陶華碧決定重返經營一線，展開強勢糾偏。她第一時間叫停河南辣椒供應，全面恢復使用貴州辣椒，即便成本上升約三成也毫不妥協，並銷毀數百噸風味不符標準的產品。她多次強調，「做食品要對得起良心」，這也被外界視為老乾媽經營理念的根本回歸。

在行銷策略上，老乾媽同樣選擇逆勢而行。當競爭對手積極投入直播帶貨與網紅行銷時，陶華碧反而淡出線上宣傳，轉而深耕線下通路。她認為，調味品依賴的是長期復購，而非短暫流量，於是持續強化遍布全國、深入縣鄉的小賣部與商超體系，確保產品隨處可見。

▲▼老乾媽成多個家庭必備的醬料。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼老乾媽成多個家庭必備的醬料。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼中國國民辣椒醬品牌「老乾媽」老干媽。（圖／翻攝自微博、小紅書）

價格策略方面，老乾媽在原料上漲壓力下僅小幅調整部分品項價格，主力產品仍維持在親民區間，同時積極開拓海外市場。憑藉留學生與華人圈的口碑傳播，老乾媽產品在歐美市場售價大幅高於國內，海外營收成為新的成長動能。

不過，隨著營收回升，爭議也隨之而來。一方面，部分消費者認為熟悉的味道已經回歸，「拌飯、夾饅頭又找回童年記憶」；另一方面，也有人指出豆豉發酸、油質變化、肉量減少等問題，認為經典風味並未完全復原。市場評價呈現明顯兩極。

▲社群平台上時常出現老乾媽的吃法。（圖／翻攝自小紅書）

▲社群平台上時常出現老乾媽的吃法。（圖／翻攝自小紅書）

此外，陶華碧年近八旬仍親赴生產線，也讓接班問題再次浮上檯面。外界普遍認為，兩名兒子的經營能力仍難以完全承擔重任，「守業比創業更難」成為不少網友的感嘆。

分析指出，老乾媽能否在原料成本上升、健康化趨勢與年輕世代消費習慣改變的壓力下，持續維持風味穩定與品牌生命力，仍是這家國民品牌未來必須面對的關鍵課題。

台灣、貝里斯建交35周年　蕭美琴曝：都吃「友邦辣椒醬＋香菜麵」

台灣、貝里斯建交35周年　蕭美琴曝：都吃「友邦辣椒醬＋香菜麵」

副總統蕭美琴今（21日）表示，今日是台灣、貝里斯建交35周年，也是貝里斯獨立紀念日43周年，蕭美琴除了祝福貝里斯國運昌隆，以及台貝兩國邦誼永固外，更透露，自己都吃友邦名產「夏普奶奶」（Marie Sharp's）的辣椒醬搭配香菜麵，此舉也引來網友留言，「有令人想掏錢的魔力」。

