女大生夜店開趴...控洋男撿屍性侵！他曝車內「專業手勢」打臉了

▲女大生控洋男性侵，結局反轉。（圖／示意圖非當事人／記者黃克翔攝）

社會中心／綜合報導

1名19歲的女大生日前到信義區夜店玩，認識了一名來台灣旅遊的以色列男，當晚聊得很開心，便和該男一起回旅館啪啪啪。沒想到事後女大生指控被撿屍性侵，洋男則反駁，女大生在計程車就主動摸他下體，他認為對方有想上床的意思，才自然發生性關係，事後女大生突然撤告，檢方調查後採信以色列男的辯詞，處分不起訴。

《蘋果日報》報導，這起事件發生在去年10月4日淩晨，在臺北讀大學的女大生和朋友一起到夜店慶生，開趴時認識了一名來自以色列的男子，女大生由於英文很好，和對方聊得相當愉快。到了當天淩晨4點多，兩人就一起搭乘計程車到以色列男下榻的旅館，當晚一共發生了兩次性關係，之後女大生就自行離開回家。

但事後，女大生指控以色列男，她表示，當時她站在在ATT4FUN的門口，已經明顯有醉意，洋男見狀便主動來搭訕聊天，還邀她上了計程車，直奔飯店，進房間之後，她因為不勝酒力無法反抗，對方便直接脫光她的衣褲，在違背其意願的情況下發生兩次性關係。她趁著第二次完事後打電話向朋友求救，才逃離狼爪，因此提出乘機性交告訴。

對於女大生的指控，以色列男則表示，當晚兩人的確有發生2次性關係，但過程中女方頻頻主動示好，不調挑逗，例如用英文聊天的時候就說出「make love」、「I love you」等語，甚至做出「類似性交」的手勢，兩人搭計程車的時候，對方也一直撫摸他的生殖器，還在大腿處附近磨蹭，完事後他們還躺在床上聊天。

檢方調閱夜店和旅館門口外的監視器後，發現兩人一同搭計程車離開，而且是手牽著手進入飯店，看不出來女大生有因酒醉行動困難的情形，也無人攙扶女方，計程車司機也出面指出，兩人在車內一切正常。

沒想到，就在檢方還在偵辦的時候，女大生自行表示這一切都是誤會，她跟以色列男已經和節，具狀撤回告訴，不過乘機性交罪為公訴罪，檢方調查後，認為以色列男的證詞可信，因此判定事證不足，處分不起訴。