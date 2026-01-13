瑕疵品「哭哭馬」玩偶意外成為義烏爆紅商品　笑臉變委屈成功逆襲

▲義烏瑕疵品「哭哭馬」玩偶意外爆紅。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

義烏一款原本因製作失誤被視為瑕疵品的馬年玩偶，近日意外在陸網爆紅。「哭哭馬」公仔因嘴巴縫反，原本的笑臉變成一臉委屈，讓民眾油然而生共情感，被形容為「打工人情緒寫照」，再加上社群平台推波助瀾下，這款錯版玩偶從次品翻身成為搶手商品，訂單量迅速攀升。

《光明網》報導，近日，有網友發帖分享購買馬年公仔的經歷，稱其中一隻小馬的嘴巴被縫反，看上去十分委屈，「笑笑馬」變成了「哭哭馬」。本想向商家反饋錯誤，沒想到被不少網友點讚稱「反差萌」，甚至有人向商家求購。

這款玩偶出自義烏國際商貿城，經營戶張女士9日表示，「哭哭馬」原屬於生產過程中的疏忽，嘴巴方向縫反，不料卻迎來市場熱烈反應，訂單數量暴增，現有產線已全數開動仍難以消化需求。

據悉，這款小馬玩偶高度約20公分，單價25元人民幣（約113元新台幣），商家也表示不會因走紅而調漲價格，原本計畫作為瑕疵品處理的產品，反而因表情「又喪又萌」受到消費者青睞。

不少網友將「哭哭馬」視為集體情緒投射，其神情宛如上班族的日常狀態，還衍生出各種暱稱與諧音梗，如手握「愁馬（籌碼）」、「馬（倒）成功」。還有消費者更刻意蒐集「哭哭馬」與正常版「笑笑馬」，作為「哭笑不得」情緒對照擺設。

面對突如其來的市場轉向，義烏廠商也隨即調整策略，將原有少數產線擴增至十多條，將原本的生產失誤轉化為熱銷賣點，原屬瑕疵的「哭哭馬」，也因此完成一場意外的市場逆襲。