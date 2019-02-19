付18萬聘金卻抓未婚妻外遇！男嗆「出軌該打死」　直播暴打踩頭

▲男抓包未婚妻外遇，直接暴打一頓PO上網。（圖／翻攝自微博）

記者錢玉紘／綜合報導



中國大陸一名男子發現即將結婚的未婚妻外遇，氣得直接把對方從床上拖下來，暴打一番，還在網路上直播，該男表示，自己都已經給了聘金4萬元（約台幣18萬元）卻被戴綠帽，非常不爽，不過許多網友並不贊同他的暴力行為，但勸阻後還被該男反嗆「不是好東西」。



這名男網友在《豆瓣》發文表示，睡覺的時候發現未婚妻手機裡的微信一直有通知，於是從後面偷看，才發現對方跟小王在互傳肉麻對話，讓他氣炸了，直接抓著未婚妻的頭拖下床打，還逼著解鎖手機給他看對話紀錄。在他嚴刑逼問之下才發現，未婚妻跟40歲的老闆搞外遇，甚至還大玩3P。

他還發文嗆聲要小王跟他出來「比劃比劃」，若不從的話就要每小時揍人一頓，並把未婚妻被打的慘狀PO在微信上面。原PO在文字直播時提到，他供吃供住，還拿錢給未婚妻父母看病，竟被這樣對待，言語充滿暴力，甚至把這件事跟媽媽說之後，「我媽說揍她一頓，在家裡關上她幾天再說」。

許多網友見狀，雖然同情他被戴綠帽，但是都勸阻應該要適可而止，沒想到該男回應相當兇狠，例如「她的頭已經被揍得腫得跟豬頭一樣了，看她還怎麼勾引人」、「出軌了就該打，打死也是應該的」、「不打死，打個半死總沒事吧，她還敢告我？」，甚至還嗆勸架網友「你也不是好東西」。

最後原PO表示，已經將未婚妻送醫院，之後便把帳號刪除。網友評論提到，「男人真是買女奴靠父母、生孩子靠老婆的寄生蟲啊」、「出軌就該被打死，那可能全國的男人要瞬間掛一大半了」、「4萬塊都要拿父母的？」、「劣等人不配有老婆孩子，這基因真的浪費社會資源」、「原始社會」、「他以為女友是他超市買來的東西，這種男的結什麼婚，進去吧，四萬塊留著探監用」。