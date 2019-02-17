曬爆乳照惹來痴漢　人妻傻眼怒PO「小雞飼料」擊退！

▲人妻被已婚男同學以圖片、文字性騷擾。（圖／示意圖／視覺中國）

地方中心／綜合報導

一位人妻在臉書PO出傲人上圍照，想不到卻收到高中的已婚男同學私訊騷擾，還傳裸身、生殖器照說，還拿了一把尺在一旁，讓她既傻眼又感到噁心，但鎮定回傳一張「小雞飼料」回嗆，想逼退對方，但他又回「真的不要吃吃看嗎？」直到她說要上傳臉書爆料公社，對方才打退堂鼓。

據《自由時報》報導，人妻當時收到該名男子傳送一張赤裸上身照片，邀約互換性感照，之後更收到傳送生殖器照片，感到傻眼又噁心，但鎮定回傳一張「小雞飼料」，並罵「什麼爛身材還敢PO，送你飼料去餵迷你雞」，不料，對方竟又回「妳好潑辣我喜歡，我很可口」。

人妻原本想把雙方對話內容上傳「爆料公社」，但顧及對方太太是同所高中的小學妹，因此作罷。其實根據《性騷擾防治法》規定，以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品方式，使人心生畏怖、感受敵意或冒犯，就涉及違反性騷擾防治法，而被害人除可依相關法律請求協助外，並得於事件發生後一年內，向加害人所屬機關、部隊、學校、機構、僱用人或直轄市、縣（市）主管機關提出申訴。

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