黃牌重機追撞騎士自摔　乘客擋車呼救卻攔不住死神

▲34歲蔡姓男子騎黃牌重機車，深夜行經台84縣台南官田路段時，疑因超車不慎追撞前車自摔，騎士安全帽脫落重摔倒地不起，卻被丁姓男子駕車輾斃，丁嫌涉嫌肇事逃逸，被警方查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

34歲蔡姓男子騎黃牌重機車，2月16日深夜行經台84縣台南官田路段時，疑因超車不慎追撞自摔，騎士安全帽脫落重摔不起，乘客向來車呼救，前2車見狀陸續停下，但相隔約2分鐘後第3輛轎車輾過騎士頭部後竟加速逃逸，蔡男當場死亡，麻豆分局18日上午找到61歲丁姓肇事人，全案依過失致死、肇事逃逸罪嫌法辦。





麻豆警分局調查，死者34歲蔡姓男子，2月16日駕駛價值約50萬元的黃牌重機車，載著友人自新北到台南，到當晚深夜11時許，從西向東行經台84線27公里處時，疑變換車道時，擦撞前方休旅車後人車摔車倒地傷，蔡男躺在內側車道，乘客見狀上前向後方來車呼救，有一部大貨車見狀停靠路肩，另輛轎車隨後也停車，但約2分鐘後，第3部自小客車卻輾到蔡男頭部，當場頭部破裂死亡。





警方說，據重機車乘客表示，蔡男倒地後仍有意識，請他幫忙報警，他急忙攔下後方來車，前2輛有陸續停下，但第3輛車卻繞過兩車，直接輾過蔡男頭部，他急忙大喊「你撞到人了」，但該車卻直接開離現場。





麻豆分局警拔林所案發後，所長許允昌帶領同仁調閱上百支監視器，終於查到肇事車輛開往玉井山區，經聯繫到車主，對方則稱說車輛長期借一名丁姓友人使用，不知他住哪裡，也沒電話。警方逐一查訪住家逐漸縮小範圍，終於在2月18日上午10時，在一處民宅庭院找到肇事車輛，進而查獲肇事逃逸的61歲丁姓駕駛人。





警訊中丁嫌坦承路過該處，但否認有輾過人，但警方發現丁嫌車輛車身亮潔，疑丁嫌故意去洗車意圖逃避刑責，即通知鑑識人員前來採證。鑑識人員當場在保險桿下方、輪弧等處採驗到有血跡反應，再將車吊回詳查，果真在車輛底盤發現死者毛髮、血跡，令丁嫌百口莫辯，全案偵訊後依過失致死、肇事逃逸罪嫌函送台南地檢署偵辦。



麻豆分局警方表示，若發生車禍，民眾如可以自行移動，應盡速離開現場，至分隔島或護欄外躲避，如因受傷倒地，旁人可持反光、照明等物品警告來車放慢速度，或是在100公尺遠設置三角錐等警告標誌，來警示後方來車。