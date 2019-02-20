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國1泰安服務區3/1改由統一超商接手　大廳整修擴建6月正式開放

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泰安服務區打造成「童話森林」，公共藝術品夢幻超好拍。（圖／高公局提供）

▲泰安服務區外有純白旋轉木馬，吸引不少旅客特地停留拍照。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

國道首例以ROT招商的泰安服務區營運移轉案，招商結果由統一超商取得經營權，新契約將於3月1日0時起交接正式營運。高公局表示，在新經營廠商移轉交接整修期間，各項公共服務及餐飲服務均正常運作，但既有服務大廳將進行封閉，僅228連假期間暫時開放提供服務。

泰安服務區是國道1號中部重要休憩點，分為北、南兩站，分別於民國67年及73年啟用，迄今約莫35~41年間。其經營模式由早期單純的以販售便當飲料逐漸發展為提供用路人多元的服務，提升成為國道中部路段一個兼具知性與感性的重要休憩場站。

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泰安服務區打造成「童話森林」，公共藝術品夢幻超好拍。（圖／高公局提供）

▲泰安服務區旅客服務大廳容量不足，在新廠商統一超商接手後，將進行擴建，預計今年6月開放。（圖／高公局提供）

高公局指出，有鑑於泰安服務區旅客休憩服務大廳容量明顯不足，每到例假日或連續假期，大廳客席座位一席難求，這次契約屆滿招商即改以促參ROT模式，引進民間投入更多資源將服務大廳加以擴建，改善現有泰安服務區空間不足現象。也希望藉由民間團隊帶入經營創意，精進公共服務設施，為國道服務區再注入嶄新服務內容。

為確保廠商移轉交接過程不中斷營運服務目標，在新經營廠商統一超商移轉交接整修期間，泰安服務區各項公共服務，如服務台、哺集乳室、駕駛人休息室、公廁與周邊環境清潔維護、停車交通導引等，均維持正常運作不中斷。

另在餐飲服務部分，提供24小時便利超商服務，以及9至21時的餐飲小吃及伴手禮販售，並於戶外設置座席區供用餐及休憩。高公局表示，整修期間既有服務大廳將進行封閉，預計於今年6月開放，但因應228連續假期人潮，將暫時開放服務大廳座席區提供服務。

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關鍵字：高公局,泰安服務區

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