台中大雅出口3車追撞回堵1km　高公局連假最終日國道北上一路綠燈

▲初六下午4點56分，國3北上213.7k處，發生2輛小客車追撞事故占外車道，回堵2公里。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

大年初六，春節假期最後一天，今（10日）國道交通量以北上為主，高公局表示，由於北返車流在初三-初五之間已提早北返，以致於今日全線路況大致順暢，截至下午5點為止，國道總延車公里為65.2百萬車公里。國5的北上高乘載管制也提早在下午5點結束。

國5北上從10日下午2點開始實施高乘載管制，從北上蘇澳至頭城入口，由於國5北上交通量已逐漸降低，而且各交流道入口沒有回堵，高公局提早在下午5點結束高乘載管制。

▲下午3點45分，國1南下大雅出口，發生3輛小客車追撞事故，占外車道回堵1公里。（圖／高公局提供）



高公局表示，其實今天下午國道發生數起事故，影響交通最劇的是下午3點45分，國1南向大雅出口，有3輛小客車追撞占用外側車道，回堵1公里，另一起是下午4點56分，國3北向213.7K，2輛小客車追撞事故占外車道，回堵2公里，均嚴重影響整體行車順暢。

高公局呼籲民眾，連假期間仍請多加利用公共運輸，如自行開車上路可利用1968App 查詢即時路況及彈性調整行車時間，務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。