高公局訂「超跑條款」將提高拖救費用　費率最快年中出爐！

▲為提高業者拖救意願，高公局將提高超跑拖救費用。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

近年來台灣超跑數量越來越多，但萬一在路上發生事故，一般拖吊業者拖救一次僅1500元起跳，若拖救過程不慎讓超跑損傷，可能得付出高額天價賠償，風險跟收入不符合，因此業者前往拖救的意願極低。有鑑於此，高公局將提高「超跑拖救費」，費率最快今年中出爐。

高公局交管組組長卓明君表示，去年在國3曾發生一起超跑故障，卡在主線事故，但拖吊業者到場後，卻擔心若損害到超跑必須賠償。最後事故現場卡了1小時，造成回堵5公里，才等到超跑原廠來進行拖救。

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▲全落斗式拖救法。（圖／高公局提供）

高公局指出，業者若用一般傳統拖救方式，確實可能會損害到車，此外，一次拖救基本費用1500元起跳，超出10公里之里程，每公里加收新台幣50元，不得再以其他名目向車主或駕駛人索取任何費用。但由於拖救超跑其風險跟收入不符合，業者拖救意願極低。

目前高公局合作的拖吊車約有1500輛，拖救名車用的「全落斗式拖救」，全台僅有80輛，「橫桿加布條式拖救」也只有180輛車。為了提高業者協助拖救超跑的意願，高公局已與業者展開研議，將提高超跑拖救費用，費率最快今年中出爐。

▲高公局訂定超跑條款，將提高超跑拖救費用。（圖／高公局提供）

現行超跑拖吊費用依照底盤或依超跑車價有所不同，有分為底盤15公分 、15至12公分、12至10公分的費用，或身價200萬至500萬元、500萬至1000萬元、1000萬元以上的超跑，則收取4000至8000元不等的拖救費用。依照技術、耗時等不同狀況，或有車輪鎖死等情況，也會再另收費用。