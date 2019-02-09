春節連假收假日！國道易塞路段預測公布「北上最好上午10點前」

▲2月10日北部國道北上預測。（圖／高公局提供）

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明（10）日是春節連續假期最後一天，高公局表示，10日國道預期壅塞路段將出現在國1北上西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北、國3北上關西-大溪、霧峰系統-霧峰、國5北上頭城-坪林路段，建議北上用路人儘量於上午10時前出發，另國5北返部分，建議白天時段可改走台9線從坪林進入國5避開壅塞路段繼續北行。

▲高公局2月10日中部國道北上預測圖。（圖／高公局提供）

高公局表示，今（9）日為春節假期第8天（初五），國道交通量以北上為主，整體路況相較日前明顯紓緩許多，壅塞路段為國5宜蘭到雪隧、國6東草屯到霧峰系統以及部分爬坡路段、交流道路段受匯入車流干擾影響回堵，其餘路段大致車流正常，截至下午17時，國道總延車公里為86.8百萬車公里。

此外，下午國道發生數起事故，主要影響整體車流的包含中15時23分國1北向320.5k發生2小客車追撞占內車道，回堵約4公里；15時49分國3北向227k發生2小客車追撞事故占外車道，回堵4公里。

▲15 時 49 分國 3 北向 227k 發生 2 小客車追撞事故占外車道，回堵 4 公里。（圖／高公局提供）

▲15 時 23 分國 1 北向 320.5k 發生 2 小客車追撞占內車道，回堵約 4 公里。（圖／高公局提供）

至於10日（初六）為連續假期最後日，使用國道民眾以返鄉及短途出遊為主，預判明日壅塞路段，將出現在國1北上西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北、國3北上關西-大溪、霧峰系統-霧峰、國5北上頭城-坪林路段，建議北上用路人儘量於上午10時前出發，另國5北返部分，建議白天時段可改走台9線從坪林進入國5避開壅塞路段繼續北行。

10日預估國道總延車公里為105百萬車公里(為平日87百萬車公里的1.2倍)，相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北上高乘載管制、單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。

▲▼2月10日中部國道南下預測圖。（圖／高公局提供）

高公局也呼籲民眾多遵循國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車順暢。