桃園藝設中心招募青年志工　年滿18歲具藝文服務熱忱先錄取

▲桃園藝設中心主任王啟仲（右六），歡迎具藝文服務熱忱青年朋友加入志工行列。（圖／桃園藝設中心提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府藝文設施管理中心所屬三大館舍，招募新志工囉！因應桃園展演中心、中壢藝術館、桃園光影文化館藝文活動逐年成長，自2月20日起至3月15日開放報名，歡迎對劇場、展覽、電影有興趣的青年一起加入為民服務的行列，成為熱心奉獻的文化志工團隊。

其中，年滿18歲、喜愛藝文活動，有意願利用閒暇時間，更了解藝術活動的台前幕後工作的青年朋友，且具藝文服務熱忱的大專院校青年得優先錄取。

不過，據了解，青年朋友因忙碌於課業、工作，且基於現實生活壓力，對於志工的工作，傾向於熱衷參與動漫大展等單場活動，倘以該中心的志工群為例，則以退休者為居多，而因劇場活動的人力需求考量，該中心殷盼有更多青年朋友，加入志工行列。

桃園市政府藝文設施管理中心主任王啟仲表示，目前藝設中心共有超過160位志工，每年服務超過768場以上藝文活動、服務57萬以上人次的觀眾，是館舍營運及服務最重要的人力來源。藝設中心將透過培訓課程及實習機制，培養對藝文活動有熱忱的民眾，一步步成為專業志工，特別邀請有志為桃園家鄉藝文環境盡一份心力的青年學子，一起加入志工的行列。