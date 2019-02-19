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打工苦賺1萬買手機！爸媽沒收「先考前15名」　高中弟心死：每天讀還想怎樣

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▲▼107年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲許多爸媽的觀念，還停留在孩子只要讀書就好。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

「成績標準完全是父母自己訂爽的，完全沒討論過。」一名男高職生假日有閒暇之餘都會去打工，存了許久終於買了一支價格1萬多的ASUS ZenFone 5，可是段考沒有前15名就遭父母沒收，讓他崩潰說「超級不合理」，上網詢問讓網友正反戰翻了。

該名男高中生在臉書「爆廢公社」PO文說，平日就是到學校上課，放學會留在學校訓練，假日則是補習，若是有空就會打工，賺一些零用錢並存起來，剛好手機就壞掉了，家裡也沒有多餘的手機給他用，在父母同意並陪下，到通訊行買一支新手機使用，每個月電話費也是自己打工繳的

▲▼499手機上網吃到飽熱潮結束後，先前沒跟上一波的人，都在等著各家業者何時會再推出新優惠！（圖／pixabay）

▲打工賺來的手機，就這樣被爸媽沒收了。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

不過，他高職段考成績只好了班上第20名，未達標爸媽「要前15名」的規定，手機直接被沒收，讓他超崩潰。他透露，爸媽覺得他國小中低年級時，期中期末名次都可以前3，高年級時能前5名，國中可以前10，所以就規定他高中段考要前15名，完全沒有跟他討論過

他無奈表示，父母希望他任何時間都在讀書，不論是坐車、學校、補習、回家、睡前都要讀，他平常也有唸書，可是上課一整天，放學還要留工廠訓練或是去補習，回家很容易沒精神，「手機也只有剛到家，或睡前滑一下而已，但爸媽總覺得我整天都在滑手機，直接把我打工買來的手機沒收，這樣合理嗎？」

▲▼服務生,非典型就業,服務業,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO趁假日有空跑去打工，存了許久買了一支價值1萬元的手機。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網友看了正反兩派戰翻議論，有人認為，「不合理，畢竟靠自己努力買的，而且在這種年代 父母沒手機應該也生活不下去」、「還好我沒這種父母，而且我過得很快樂」、「根本反效果，會讀就是會讀，不會讀你做再多事他就是不會讀，間接打壞親子關係」。

一名女網友分享自己的經驗說，她弟弟國小全校第一名畢業，國中PR幾乎98、99，但她國小都只有15至20名，還常被爸媽罵笨，「後來我弟公務員，但我創業收入多他3倍。」

另一派則是認為，好好聽爸媽的話不吃虧，「說真的，20名代表根本沒在唸書吧，是不是花太多時間在打工跟娛樂上了」、「那為什麼沒考好？打工買手機就OK？在你心中，那個東西地位較高？」、「好可怕，家長都不能管自己小孩了，就叫他自己打工繳學費吧」、「打工這麼浪費生命的事都做的出來，沒把你趕出家門就不錯了」。

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▼原PO透露，平常也有在讀書，但爸媽總是認為他在玩手機。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

大學指考。考生,家長,陪考,成功高中,指考（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：手機,打工,ZenFone,ASUS,爆怨公社

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