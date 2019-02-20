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健身完白色愛車座墊遭吐檳榔汁　桃園妹噁到崩潰：嘴巴歪掉嗎？

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健身完機車被吐檳榔汁，女網友氣炸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲女網友不滿自己的機車被弄髒，上網PO文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

桃園一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，18日到中壢某健身房運動，沒想到機車坐墊竟然被人吐了一口檳榔汁，讓她既傻眼又生氣。網友們看到照片也留言力挺，認為這樣的行為超沒水準，「這一看就知道是故意的。」

女網友提到，當天運動前把機車正常停在旁邊的停車場，沒有擋到出入口，左右也有停放其他車輛，沒想到隔天一早回來牽車，坐墊上竟然被人吐了一口檳榔汁，還沿著坐墊一路流到車身、後座腳踏板，「您嘴巴是不是歪掉？不然吐在杯子裡也可以啊，不要因為一時的方便而造成別人的不便。」

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▲▼植物專家楊吉壽。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲檳榔中有俗稱倒吊子的逆生檳榔，不小心吃到可能會導致休克喪命。（圖／記者宋德威攝）

網友們看完照片認為，綜合檳榔汁吐的方式和機車停放位置沒有疑慮等因素，這位「吐汁怪客」應該是故意的，「為什麼要亂吐啊？超沒水準」、「說不一定不是檳榔汁，是對方得癌症突然病發吐血，原諒他吧」、「這一看就知道是故意的」。

還有網友分享自己的親身經驗說，「我也曾經在同一個健身房旁遇到一樣的情形，可能是慣犯出沒」、「我被黏過口香糖，超難清」、「我還看過有人半夜跑到路邊，在人家車子輪胎尿尿的，超想問他『你是狗嗎』，有夠沒品」。

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關鍵字：桃園,檳榔,爆怨公社

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