電梯開門！車廂中間「多一根鋼管」他看傻眼　網狂歪樓...真相長知識

▲電梯內多一根頂天的鋼管做什麼用？（圖／翻攝爆怨公社）

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網搜小組／綜合報導

現今社會高樓大廈林立，電梯可說是家家戶戶必要的設施。不過近日就有網友來到住商混合大樓，意外發現電梯很不一樣，車廂裡頭居然多了一根長鋼管，從地面頂到天花板，讓他覺得相當新鮮，忍不住拍下照片分享兼求教。

陳姓男網友18日下午在「爆怨公社」貼文，他在新北市汐止區的世界經貿中心大廈等電梯，門一開馬上就發現裡頭有著不尋常之處，還是生平第一次看到，空間不大的車廂中央多了一支意義不明的鋼管，「我實在不懂......電梯裡搞一根鋼管是要幹嘛？」

文章貼上網，不少網友直呼新鮮，各種推測紛紛出籠，「第一次看到電梯有鋼管耶」、「有行動不便站不穩的人可以扶」、「感覺這樣比較安全耶」、「應該是天花板太重，加一根不鏽鋼補強。」

▲男網友十分好奇，不少人也直呼是第一次看到。（圖／翻攝爆怨公社）

此外，許多人腦洞大開，聯想力無極限，「遇到壞人的時候可以在裡面跟他繞，爭取時間」、「稍待一下，小姐馬上來」、「怕坐電梯太無聊，可以跳」、「那個是用來烤沙威瑪的，中秋節可以用」、「如果電梯下墜的時候可以爬上去」、「管理員很期待看攝影機的畫面」、「應該新職員的淺規則，要阿魯巴一下吧。」

有熟知內情的網友公布正確解答，原來這一根有提醒用途，「訪客專用客梯，避免載貨推車進入」、「很多大樓客梯不給送貨推車進來就裝這個」、「不給載貨、不給搬東西、單純給人用，這應該附近有貨梯」、「卡在那裡，推車就進不去了」、「等侯區旁有寫，運貨禁止使用客梯，僅能使用編號*號及*號客貨梯。」

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▼網友回報，其他大樓電梯也有類似的設計。（圖／翻攝爆怨公社）