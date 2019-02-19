5席「廢死聯盟」立委進司委會　沈智慧：酒駕死刑怎修法？

記者徐政璿／台北報導

台灣近期發生不少酒駕與虐童致死的社會事件，引發民眾激憤希望提高刑責，因此不少立委提案將酒駕與虐童致死的最高刑責提高為死刑。國民黨立委沈智慧19日下午召開記者會批評，攸關酒駕與虐童提高刑責修法的司法法制委員會，民進黨9位立委中就有5位是廢死聯盟成員，這樣根本是與民意背道而馳，她希望民進黨團總召柯建銘能夠讓出一席召委給國民黨，否則兩個法案在本會期修法未能通過民進黨須負全責。

民進黨團19日將立院第9屆第7會期委員會名單呈交議事處，沈智慧表示，攸關酒駕與虐童刑責提高的司法法制委員會民進黨9位委員中，就有包含尤美女、段宜康、柯建銘、管碧玲與蔡其昌五位廢死聯盟成員。

沈智慧指出，司法委員會有9席民進黨立委，加上時代力量是10席，國民黨目前為止只分配到3席立委，他剛才還去跟國民黨團總召及書記長，還跟柯建銘通過電話，而大家關心的議題就是酒駕肇事再犯致死及虐兒致死，要判處死刑的提案，若以目前民進黨參加的9席次來看，若本會期不過，責任都在民進黨，因為他們的9席有5席是廢死聯盟成員。

沈智慧說，請民進黨節制，民意如流水，若不尊重民意，國民黨會讓民眾知道，是誰阻擋了民生關心的議題；因此，她再次呼籲，請民進黨團重新三思，呼籲給國民黨一席司法委員會召委，要尊重民意，讓已經有提案的法案能在主張廢死的委員強力杯葛下，還有機會排案、通過，「不然所有責任你們全部承擔吧！」

▼國民黨立委沈智慧。（圖／記者徐政璿攝）

▲立法委員沈智慧呼籲民進黨在司法法制委員會讓出一席召委。（圖／記者屠惠剛攝）