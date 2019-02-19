上海台協3月見韓國瑜　4月首度移師高雄徵才3000人

▲上海市台協去年返台舉辦第二屆徵才博覽會，全天累計入場求職者15860人次。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／上海報導

高雄市長韓國瑜的「韓流」吹到上海。上海市台協會長李政宏今天表示，第三年舉辦的「台商返台徵才博覽會」，今年4月27日將首度移師到高雄舉辦，預計提供3000個在大陸的工作職缺。除了徵才，上海台協也規劃3月中赴高雄市府當面拜訪韓國瑜，洽談兩地合作交流契機。

李政宏表示，自己是高雄人，認為相對北台灣，「中南部子弟的工作機會，以及接觸企業招聘的機會都比較少，我希望可以提供一些機會，讓他們也有機會到上海闖蕩」，是本次決定移師高雄的主要原因。

▲上海台協會長李政宏在招聘博覽會上致詞。（圖／上海台協提供）

上海台協過去連續兩年在台北舉辦招聘博覽會，今年首度移師南台灣，預計動員近200家台資企業家參與，上百家現場設攤，較去年翻倍，提供近3000個工作職缺也是去年的1.5倍。李政宏說，這次到高雄找人才，也是「南北平衡」。

除了徵才以外，上海台協也規劃拜訪高雄市府、台中市府，增進兩岸合作交流和台商回流契機。

李政宏說，3月中上海台協將正式到高雄市政府拜訪市長韓國瑜，將當面向韓市長洽詢上海與高雄產業交流，和台商兩地布局回流合作的投資商機。

對於兩人會面時是否邀請韓國瑜訪滬，李政宏說，主動權在對方身上，若高雄方面有意願，站在台協立場自然是歡迎和支持。此外，上海台協也規劃拜訪台中市長盧秀燕，針對製造業台商回台轉型升級的機會進行了解。



據了解，本次招聘博覽會主題為「世界的上海 築夢的舞台」，招聘對象為台灣各大專院校應藉畢業生和近兩年畢業的台灣青年（含本科、碩士、博士生），提供上海台商培養和尋找人才的途徑，地點在高雄展覽館。

▼上海台協去年返台於台北和平籃球館進行招聘會現場。（圖／記者魏有德攝）