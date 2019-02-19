市長新營官邸邀請選舉樁腳和廠商　藍營指控濫權綁樁要檢調查辦

▲國民黨團請檢調深入調查，在台南市長黃偉哲新營官邸涉嫌濫權綁樁情事。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團接獲投訴，台南市長黃偉哲、立委參選人郭國文和賴清德在台南新營市長官邸，邀請重要選舉樁腳和廠商，郭國文也在臉書PO出照片，國民黨團書記長蔡育輝等人，譴責黃偉哲，民進黨新潮流吃相難看濫用行政資源，涉嫌賄選，請檢調深入調查宴客費用誰買單？期間有何不當政治承諾？

台南市議會國民黨團議員蔡育輝、尤榮智、李鎮國、王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、許至椿和盧崑福舉行「濫權綁樁在官邸記者會」，蔡育輝等人指出，市長新營官邸剛剛花了公帑數百萬元裝潢完畢，居然成了民進黨新潮流賄選、濫權、綁樁的中心，選民投訴1月16日，市長黃偉哲新營官邸前停滿黑頭車，賴清德、黃偉哲和重要樁腳及廠商全力為郭國文輔選。

國民黨團怒批，民進黨新潮流黨政不分，行政不中立，郭國文事後居然在他臉書PO出在台南市長官邸和賴清德及黃偉哲合照，並寫下『就用今天拍的這張照片，破除所有惡意耳語和謠言，團結齊心，全力以赴！』，新潮流真是吃相難看還不避嫌，謝龍介在台南市第2選區這綠到出油的地方熱度暴表，新潮流也不顧外界觀感，選在台南市長官邸喬選舉，時間點不對、地點也不對，行政資源可以這樣濫用嗎？這不是賄選甚麼是賄選！

國民黨團蔡育輝等人表示，郭國文近來叫罵聲不斷，但請郭國文捫心自問，擔任勞動部次長時為台南市勞工做了甚麼？勞工殷切盼望的勞檢處呢？房屋稅民怨四起時，郭國文可曾替台南市民發過聲？台南市民現在看到賴清德、看到郭國文就會怒火四起。郭國文的選情告急了，未來交易事件所最新價格，國民黨謝龍介以$52.97領先民進黨郭國文的$45.09，賴清德親自現身台南市長官邸操盤，利用行政資源為郭國文背書，再一次讓選民看清楚新潮流選舉的手腕和做法，就是先將郭國文送到中央擔任勞動部次長過水，然後排擠當地選區的參選人，讓郭國文空降第2選區參選，新潮流原以為又可用這招騙選民，但沒想到踢到鐵板。

國民黨團指出，民主政治，行政中立是最基本的原則，但黃偉哲、郭國文和賴清德在立委補選的敏感時刻，不在乎外在觀感，若真的在官邸邀請重要選舉樁腳和廠商，濫用行政資源，難道這不是期約賄選嗎？請檢調深入調查，當天宴客費用誰買單？期間有何不當政治承諾？

國民黨團指出，民主政治，行政中立是最基本的原則，但黃偉哲、郭國文和賴清德在立委補選的敏感時刻，不在乎外在觀感，若真的在官邸邀請重要選舉樁腳和廠商，濫用行政資源，難道這不是期約賄選嗎？請檢調深入調查，當天宴客費用誰買單？期間有何不當政治承諾？

有關國民黨指涉2月16日市長官邸春酒，涉及選舉綁樁的不實指控，台南市水噹噹社區關懷協會發表聲明指出，賴清德前院長在擔任市長時，例行性在春節期間邀請好友喝春酒聯誼，請國民黨勿因謝龍介低迷的選情，而進行不實指控。

水噹噹理事長陳娟娟表示，由於是前後任市長賴清德、黃偉哲共同邀請，因此援例在新營市長官邸舉行。邀請的對象包括全市各區人士，並有多位黨公職民意代表參加。當天的餐點，也是水噹噹的姐妹簡單烹煮炒米粉、魚丸湯等庶民小吃，何來選舉綁樁？



針對國民黨團召開記者會內容，台南市政府秘書處回應表示，市長於例假日邀請地方人士前往官邸聯誼交流、聽取基層建言，本屬官邸之正當使用方式，請各界不用多做聯想。秘書處強調，當天並非上班日，市長邀請地方仕紳至官邸聯誼用餐、交換意見，談論話題多元，並無違反體制。

