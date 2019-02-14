國民黨團強力反對台南前瞻軌道墊付案　 請市府不要債留子孫

▲針對前瞻軌道計畫台南藍綠紅線案，提修正墊付案，國黨團書記長蔡育輝表示，國民黨團強力反對此案，請市府不要債留子孫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



前瞻軌道計畫台南藍綠紅線案，在議會程序委員會提修正墊付案，國黨團書記長蔡育輝表示，國民黨團強力反對，市府負債已高達1千多億元，怎有能力拿出高達4、5百億的配合款，加上國發會最新報告，台灣人口將從2022年起負成長，國民黨團為了台南市永續發展，將強力反對此掏空市庫又違反民意的口水計畫。



市議會14日進行程序委員會，交通局提案請議會同意先行墊付前瞻計畫台南市藍綠紅規畫作業修正案11600萬元。國民黨團程序委員蔡育輝、林燕祝和無黨聯盟代表吳通龍、杜素吟等議員在會中均強烈反對此案。

民國黨團書記長蔡育輝指出，捷運藍綠紅3條路線，在台南採在安全島架設『單軌列車』，預算高達750億元，地方一片反對聲浪，因為台南人出門的習慣不是自己騎機車就是開車，所以現行公車每年都虧損3億多元，公車都沒人搭怎麼可能會改變習慣搭乘四節猶如兒童樂園列車的單軌捷運！

蔡育輝更怒批，根據台南市政府2011年到2018年債務統計表，清楚呈現台南市府的債務總數一直在965.8億元到1143億元間起伏，根本就不是像黃偉哲市長所說的還了很多債務，市府開源無能，還創下全台惡例，暴徵房屋稅還回溯15年，財政負擔如此重，市政府怎有能力拿出高達4、5百億元的配合款。

蔡育輝進一步指出，台南市人口只有188萬人，賴清德擔任市長近8年，人口只成長1萬多人，國發會最新報告指出，少子化真的是國安危機，2022年台灣人口將呈現負成長，到了2054年，全台人口只剩2千萬人，屆時台南人口會剩多少人？賴清德當初為了選舉，將捷運2條路線增為3條，預算由440億增為750億元，還要延伸到高雄，沒人坐的列車，未來營運巨額虧損加上維護費用，將會拖垮財政，這樣的政策還要議員支持，是把議員當『盤子』，還是要讓市府『倒店』。

面對交通局的請託，洪玉鳳議員不客氣的說，市府急甚麼？是否像高雄陳菊政府一樣，軌道建設都沒有完成，捷運車廂已買好了，前瞻藍綠紅3線計畫一出，市民反對聲浪就排山倒海般湧現，因為這不是市民急需的，台南鄉親要的是拼經濟而不是舉債花大錢債留子孫，請黃偉哲市長不要一上任就置民意於不顧一意孤行。