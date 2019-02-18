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毒蛋事件再現　國民黨團：蔡政府只會鬼扯蛋

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▲▼針對毒蛋事件，國民黨團召開記者會。（圖／國民黨團提供）

▲針對毒蛋事件，國民黨團召開記者會。（圖／國民黨團提供）

政治中心／綜合報導

農曆年節迄今，全台正處於雞蛋荒之際，又爆出芬普尼蛋。對此，國民黨團18日上午召開記者會痛批，「蔡政府只會鬼扯蛋」，連「蛋事」都搞不好，造成「缺蛋」、「貴蛋」、「毒蛋」三蛋齊發，民怨四起。

國民黨團提到，衛福部食藥署上周接獲農委會通報，彰化縣的順弘牧場驗出芬普尼蛋，抽驗3件檢體，驗出芬普尼量分別違規超標0.01ppm的三倍、四倍、六倍，更發現4.6萬台斤流入雙北。

國民黨團書記長吳志揚指出，「毒蛋」事件從採檢到報告出爐、下架，歷時近20天，46萬顆蛋流向雙北，最後僅下架7.5萬顆，其他30幾萬顆恐已被吃下肚；經新北衛生局查核「上千商行」、「俊翎農產」2業者後已無庫存，已全數販售至散戶、早餐業者，已被民眾全吃下肚，三年來蔡政府在處理蛋的問題，只有「死當」、「零分」、「不及格」。

吳志揚批評，台灣目前雞蛋的價錢，已飆破每台斤50元的20年來歷史新高點，土雞蛋甚至還突破每台斤70元，致使全台蛋量供應平均減少20%─30%，但農委會僅表示要透過進口400多萬顆雞蛋以解決，讓台灣淪為不只向外國買飛彈，還前所未有要進口雞蛋的國家。

國民黨團首席副書記長陳宜民則表示，蔡政府上台以來，每每出現「蛋蛋危機」，包括農委會、食藥署和食安辦公室從未好好整合、分工解決問題，讓「蛋蛋危機」幾乎每一季都會發生，蔡政府難道連從農場到餐桌上的把關機制都做不好，民眾還能食的安心嗎？

陳宜民更質疑，農委會為了解決「缺蛋」危機，計畫從國外進口雞蛋，但又沒有告訴國人，進口雞蛋從何處來？邊境檢驗是否嚴格把關？這種頭痛醫腳的政策，實在令人痛心。

國民黨立委李彥秀指出，行政院長蘇貞昌喊出要有感施政，把食安做好不就是有感施政嗎？從2017年戴奧辛雞蛋事件開始，幾乎每季都會發生「毒蛋危機」，農委會主委陳吉仲說要每周提出有感施政，但毒蛋事件一再發生。

李彥秀認為，農委會的作法，不是提高農藥殘留容許標準，要不就是推給個案，從沒找到問題或源頭，食安五環政策變成「食安五洞」、「食安大笑話」，「陳吉仲從農委會副主委升任到主委，真的夠格嗎？」

來自美國僑社的不分區藍委、副書記長童惠珍也表示，去年美國發生11個州蘿蔓生菜疑似遭到汙染的事件，美政府第一時間下令全國下架，並呼籲民眾拒吃，要大家丟掉，顯示美國政府重視人民生命，但蔡政府卻處理不好食安問題，讓民眾在恐怖環境中生活。

國民黨團強調，國民黨團在這會期中，加強監督食安問題，要求政府做到「食安零容忍」，並將「食品安全衛生管理法」列為優先處理的法案，藉由修法加重惡意黑心廠商的法律責任，徹底解決「三蛋危機」。

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關鍵字：毒蛋,國民黨團,缺蛋,吳志揚

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