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簽和平協議「先過公投」 藍委酸：回到蔣經國年代？

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▲行政院長蘇貞昌、陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義日前接受廣播專訪時提及，若國民黨重新執政，會與對岸洽簽和平協議。因應吳敦義說法，行政院列出47案最優先法案中將「修正臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，明訂進行兩岸和平協議前之公投條件與門檻。國民黨立委林為洲19日質詢時，怒批中央故意修正超高門檻，「是回到蔣經國時代嗎？」

吳敦義喊出若國民黨重掌政權就要與大陸簽和平協議，對此，行政院在列出47案最優先法案中特別納入「修正臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，明訂進行兩岸和平協議前之公投條件與門檻，此舉被外界認為是要針對吳敦義，陸委會主委陳明通受訪時也回應，的確是針對吳敦義，因為簽定協議需要社會高度共識。

陳明通解釋，這次的研擬修法的確是因為吳敦義提出要簽和平協議的因應手段，為的就是要確保社會的高度共識，政治議題的談判必須要先經過立法院三分之二立委的同意才可以談，談回來後還需要立法院四分之三委員的出席，同意以後再公告，接著進行全國性公民投票，但他也強調，相關修法還需要經過行政及立法單位的相關程序。

林為洲19日在立法院總質詢時怒問陳明通，訂定的超高門檻可比擬60年代的三不政策「不接觸、不談判、不妥協」，他酸，「難道是回到蔣經國執政時代嗎？」林為洲強調，如果是對國家好那或許是好的政策，但兩個時代早已不同，如今有兩百萬台幹、台商在大陸經商討生活，他怒嗆，「訂定的門檻比修憲還高，我很難理解。」

林為洲怒批，陸委會這次提出的修法，門檻竟然比修憲還要高，他質疑難道簽定協議比更改國號還要更嚴重？「高到比把國號改成台灣共和國還高？」

陳明通回應，政治議題有高度敏感性，本應當尋求社會高度共識，不然會造成社會紛爭，若要簽相關協議應該要為了社會去說服百姓。林為洲不以為然，他強調談判才有可能解決問題，世界上高度敵意的國家也會談判，民進黨如果不願意跟中國談判乾脆明講，「不用擬定一個不可能展開談判的門檻」。

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