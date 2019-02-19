吳敦義喊「當選簽和平協議」　民進黨酸：是投降協議

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義日前接受廣播專訪時提及，若國民黨重新執政，會與對岸洽簽和平協議。對此，民進黨發言人周江杰19日痛批，藍營提出要與中國簽訂所謂的「和平協議」，這樣的兩岸政治協議實質上就是「投降協議」。

吳敦義喊出若國民黨重掌政權就要與大陸簽和平協議，對此，行政院在列出47案最優先法案中特別納入「修正臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，明訂進行兩岸和平協議前之公投條件與門檻，此舉被外界認為是要針對吳敦義，陸委會主委陳明通受訪時也回應，的確是針對吳敦義，因為簽定協議需要社會高度共識。

周江杰批評，從大陸近年來在國際上不斷打壓台灣的種種行為來看，對台灣以極度不友善的態度對待，「國民黨如今再提要與中國洽簽兩岸政治協議，若不是台灣主權受到保障的前提下對談，無異是與虎謀皮的行為。」

周江杰指出，不論從國共內戰、二次大戰前歐洲的慕尼黑協定，還是1951年圖博跟大陸簽訂「17條和平協議」來看，所有在強權威脅下而低頭簽訂的協議，都可說是投降協議，更是強國併吞他國的前部曲。他說，「所謂真正的和平是應該在雙方對等地位下，靠自己的實力爭取而來的，而非像是國民黨面對強權忍辱低頭的態度，台灣人民是絕對不會接受這樣的投降協議。」

周江杰強調，「民進黨一貫的態度，就是捍衛台灣主權立場，台灣是扮演亞太區域和平的重要角色，在中國不放棄任何武力威脅台灣，不以敵視態度在國際對待台灣前，再多的政治協議都只是再重蹈歷史過去的教訓。因此，民進黨再次重申，中國若不放棄以武力強權威嚇台灣，民進黨會站在捍衛台灣主權及人民自由價值上，絕對反對和中國簽訂任何的政治協議。」