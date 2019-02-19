神基因！逆齡媽藏3女兒中合影...男友心動嘆「好想虧」　她傻眼分手掰惹

▲她曬出和媽媽的合照，網友們紛紛驚呼，「這基因太美了！」（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

對女人來說，最可怕的就是歲月的摧殘。一名女網友在臉書上曬出一張「母女照」，她和姊妹3人趁著初二回娘家時，一起和媽媽拍了一張合照，4人都留著烏黑的長髮，看起來就像4姊妹。網友們看到她的貼文也驚呼連連，直呼媽媽保養的超好，「這基因太美了！」她也透露因為媽媽太美，有任男友還差點移情別戀。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」社團中貼出一張照片，這是初二她和姊妹們一起回娘家時拍的，家裡的女孩們和媽媽一起合照，像極了4個年紀相當的好姊妹，她透露因為媽媽保養得太好，曾經有一任的男友看到她媽媽竟然跟她說，「如果妳媽跟我們同年紀，我一定虧妳媽」，讓她瞬間覺得渾身不對勁。

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網友們看到她貼出的母女照紛紛驚嘆道，「媽媽真的漂亮」、「一家都正呀」、「媽媽在哪？不是四個姐妹嗎」、「這基因太美了」、「哪一個是媽媽？裡面根本沒媽媽對吧」、「媽媽在哪？這根本是四姊妹吧」、「看不出來哪一個是媽媽哈哈，都好正」、「像姐妹，不像有媽媽欸！媽媽在哪裡」。

還有人覺得她那位前男友也太誇張，「我看右一是媽媽，怪不得會變某任男友」、「難怪變成前男友，不然可能以後要叫爸爸」，女網友一聽嚇傻了，直呼如果真的這樣發展也太可怕，幸好已經是前任了。

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