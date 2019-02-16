影／餵奶整女兒！奶爸遭逆襲「黃色臭酸奶」噴滿臉...網狂重播：超療癒

記者徐溱謐／採訪報導

女兒是爸爸的前世情人，總是被捧在手掌心上疼愛。一名陳姓媽媽日前上傳了一段影片到臉書上，她本是想記錄下老公和女兒間的甜蜜互動，沒想到意外捕捉到「女兒的逆襲」。老公之前餵女兒喝奶時故意逗她，這次被女兒用「黃色臭酸奶」擊中，讓在一旁的媽媽看了瞬間笑翻。

從影片中可以看到，爸爸躺在床上翹著腳，幸福地把女兒抱在胸口又親又抱，8個月大的小女嬰趴在爸爸身上笑得很開心，2人看似正享受著天倫之樂，沒想到女兒的表情好像有些不對勁，下一秒突然抬起頭來，黃色的臭酸液體就這樣噴灑到爸爸的臉上，伴隨著「啊～」一聲慘叫。

▲爸爸本來正享受著天倫之樂，下秒卻突然被「黃色臭酸奶」擊中。（圖／陳姓網友授權提供）

陳姓女網友接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，當天女兒喝完奶後有幫她拍嗝，但因為女兒太愛睏，喝完奶就直接睡著了，讓她睡了1個小時才起來跟爸爸玩，結果可能是因為消化不完全，又不小心壓到小孩的胃，才回導致她把喝下去的奶都吐到爸爸臉上。

陳姓網友說，其實老公平常有空時就會幫忙照顧女兒，餵奶、換尿布都難不倒他，先前有一次在餵女兒時，還故意讓小孩想喝又不到，讓媽媽在一旁看了直呼這爸爸太可惡了，這次被女兒吐了一臉的臭酸奶，應該也算是女兒等待已久的報仇吧，只能說這一家3口的互動真是太有愛了。

網友們看到影片也都笑翻了，紛紛幸災樂禍地留言，「看了好多次哈哈哈」、「重複看了好幾次～笑死」、「哈哈哈哈哈一秒噴笑」、「聞到味道了」、「前世女友的復仇」、「啊一聲很大聲」、「我看了好幾遍，好好笑，也有點噁」、「甜蜜的負擔」、「好療癒啊」、「妹妹真的好可愛」。

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