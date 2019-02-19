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千萬別對到眼！父母最害怕「早晨的背後靈」...網秒懂：別高興太早

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▲爸媽早上最害怕的事就是和醒來的孩子對到眼，因為就表示無法繼續賴床了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲爸媽早上最害怕的事就是和醒來的孩子對到眼，因為就表示無法繼續賴床了。（圖／網友授權提供）

網搜小組／綜合報導

父母每天早晨賴床時最害怕的不是鬧鐘，而是小孩的眼神！一名爸爸在臉書上分享了一張照片，只見小女兒躺在他身後，兩隻眼睛睜得大大的，他偷偷用手機拍下這個畫面，卻怎樣都不敢轉過身面對，因為只要他和女兒對上眼，就表示他的睡眠時間正式宣告結束，無論多想賴床都要起床了。

這名爸爸在臉書「爆廢公社二館」社團中貼出一張照片，他一早醒來發現小女兒也已經醒了，卻不敢轉過身去面對，偷偷用手機拍下女兒在他身後盯著他的照片說，「對到眼我就完了…」因為一旦小孩知道爸媽已經醒了，就會像開關突然被打開一樣，爸媽也別想再賴床了。

請繼續往下閱讀...

不少當了爸媽的網友看到他的貼文都心有戚戚焉，紛紛留言表示，「我兒子不只對到眼，看到手機也完了」、「確認過眼神，你就是他的人」、「他的眼神在呼喚你了」、「等等就爬過來看著你了」、「我懂！絕對不要轉過去」、「金內！千萬不能對到」、「不管怎樣都要裝睡」。

▲女兒沒發現他醒了，跑去找睡在旁邊的姐姐。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲女兒沒發現他醒了，跑去找睡在旁邊的姐姐。（圖／網友授權提供）

不久後原PO又貼了後續的照片，身後的小女兒沒有發現他醒了，自己爬起來想找旁邊的姊姊玩，他又偷偷拍下這一幕說，「好險不是爬來找我」，結果網友們馬上留言回他，「千萬不要高興太早」、「雖然不是找你，但等一下就會爬到你身上，而且帶有暴力」、「過一下就會翻到你身邊，然後一巴巴的巴你的臉」。

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關鍵字：爆廢公社二館,女兒,眼睛

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