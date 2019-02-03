美魔女醫生燃燒運動魂 大方分享戰勝體脂肪秘訣

記者黃彥傑／台北報導

很多女人一輩子都在跟減肥奮鬥，絞盡腦汁保持好身材，節食、挨餓、吃減肥藥為了達到目的毫不手軟，在成功的那一刻最令人感動，可惜的是在放鬆的心態下，大多數人會逐漸復胖，甚至還會比以前更胖！所以要怎麼維持體重是一門大學問，有「美魔女醫生」之稱的李佳綺分享自己戰勝體脂肪的3大祕訣。

▲李佳綺利用休假時間參加運動比賽 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

今年40歲的李佳綺，從唸書、結婚、生子到現在獨自開業，靠著運動保持好身材。大學時期，因為朋友邀約到健身房運動，接觸到拳擊有氧，愛上打拳完流汗的快感，也讓自己養成每天運動的習慣。從醫學院畢業後，因為醫院要值班，運動時間慢慢壓縮減少，加上結婚生小孩後，更是醫院家裡兩頭忙，運動也就慢慢中止。等到孩子大了，有空閒時間，想說好久沒跑步了，約了同學一起報名馬拉松賽事，而單項運動久了有點枯燥，朋友、同學相約參加項目就越來越廣，強度也越高，又重新燃燒起荒廢已久的運動魂。

▲李佳綺平常就有跑步習慣。（圖／記者黃彥傑翻攝）

李佳綺表示，除了參加比賽，激勵自己持續運動，每天只要花個數10分鐘做些簡單的運動，也可以活化身體機能，達到抗老化的效果。第一項就是「有氧運動」，可以增進心肺功能，例如：跑步、爬山、或是騎腳踏車等，只要維持心跳加速15分鐘以上，就可以達到鍛鍊心肺的功能。

第二項是「重量訓練運動」。仰臥起坐或是伏地挺身等等，可以增強肌肉力及耐力，不過這類的重訓運動千萬要注意，不要過度鍛鍊造成肌肉傷害，出現反效果，最好有專人或是健身教練指導下進行比較恰當。

最後是「柔軟度運動」。像是瑜伽、伸展等，可紓解肌肉與關節緊繃，能促進血液循環，讓身體與關節能達到柔軟化效果。

▲李佳綺假日也會相約朋友騎車 。（圖／記者黃彥傑翻攝。下同）

其實無論做什麼樣的運動，做再多的運動，關鍵還是得日常生活作息與飲食習慣的控制，否則好不容易為維持下來的好體態，因為不小心暴飲暴食而前功盡棄，也必須堅持做下去，才不浪費自己的一番心血與努力。

▲李佳綺會激勵自己持續運動，讓自己有好體態跟氣色 。（圖／記者黃彥傑翻攝）