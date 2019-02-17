影／滿臉雀斑超嚇人！ZARA廣告模特兒掀「辱華爭議」　官方回應了

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記者朱世凱／綜合報導

意大利品牌Dolce & Gabbana（D&G）先前爆出辱華爭議後，西班牙時裝品牌ZARA近日也捲入辱華風波。ZARA周五（15日）在微博上發表最新彩妝產品的宣傳廣告，但是裡頭的中國模特兒李靜雯照片卻是「滿臉雀斑」，引起部分網民質疑ZARA醜化中國女性。ZARA對此表示，事件純屬「審美觀不同」，照片是在自然狀態下拍攝，完全沒有PS（修圖）。

▼ZARA廣告模特兒李靜雯的照片，因為滿臉雀斑掀起辱華風波。（圖／翻攝自微博）

部分網友認為，ZARA刻意醜化亞洲女性，「難道亞洲女性就要滿臉雀斑？白人才雀斑多吧」，更指ZARA把李靜雯拍得很沒精神，「來中國賣東西應該尊重本地審美」；但也有網友說「這樣挺好看的，很真實」、「不要老是活在網紅的濾鏡裡」、「不要什麼都感覺別人歧視啊」。

ZARA客服回應時強調，這些宣傳照片沒有醜化亞洲女性的意思，模特兒（李靜雯）是由西班牙總公司挑選，與中國人的審美觀不同，「我們的模特兒都是拍得比較清晰的，沒有圖片修改，直接正常拍攝的，所以臉上才會有些雀斑，完全沒有PS。」

▼ZARA客服回應，這些雀斑照都是正常拍攝的，並沒有刻意修圖。（圖／翻攝自微博）

資料顯示，李靜雯年僅16歲就進入模特兒行業，曾參與多個大型品牌時裝秀，2014年12月更在ELLE風尚大典上獲頒「ELLE年度模特新面孔」獎項；不少評論都指出李靜雯極具東方特色，從她不同照片可見臉上確實有些小雀斑，許多網友認為這是「特點之一」。