陸冷凍食品驗出非洲豬瘟病毒　專家：60度加熱20分就可殺菌

▲非洲豬瘟。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

湖南省湘西自治州日前檢測出三全「灌湯水餃」3份樣品非洲豬瘟病毒核酸陽性。隨後網友爆料，包括科迪、齊匯、惠萬家等在內的多個冷凍品牌產品均被檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。中國肉類食品綜合研究中心主任王守偉表示，「非洲豬瘟不是人畜共患病，不會傳染人，同時高溫就可殺滅病毒，不必因為某個地方發生疫情就不吃豬肉，食堂暫停供應豬肉制品也是沒有必要的」。

針對消費者對非洲豬瘟病毒的擔憂，北京食品科學研究院院長、中國肉類食品綜合研究中心主任王守偉指出，「非洲豬瘟疫情不會影響豬肉及其制品的食用安全，可以放心食用豬肉及其制品。非洲豬瘟發現近100年來，全球範圍內沒有發生過人感染非洲豬瘟的情況。同時，高溫就可殺滅病毒，60℃持續加熱20分鐘即可滅活」。

▲三全「灌湯水餃」。（圖／翻攝自微博）

他強調，「目前市場上銷售的高溫肉制品和低溫肉制品，其加工條件均可使該病毒失活。而家庭烹飪鮮（凍）豬肉時，其溫度往往在90至100℃，病毒更加容易失去活性，只要保證足夠烹制時間就行，並不用因為某個地方發生非洲豬瘟疫情就不吃豬肉，食堂暫停供應豬肉制品也是沒有必要的」。

中國動物衛生與流行病學中心副主任黃保續也提到，「非洲豬瘟不是人畜共患病，並不會感染除了豬之外的其他動物，因此不影響食品安全」。此外，有關國家科研人員曾經將非洲豬瘟的病毒接種到犬、鼠、兔等10多種動物做感染實驗，均未發生感染。

世界動物衛生組織（OIE）總幹事艾略特說，「中國自2018年8月發生非洲豬瘟疫情以來，中國政府高度重視，從中央到地方，各級政府採取了許多疫情控制的重大舉措，使防控質量不斷提高。而從2018年11月起，中國疫情已經呈下降趨勢，評估情況比較樂觀。我們對中國能夠控制疫情非常有信心」。