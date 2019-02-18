陸生偷帶火腿腸遭罰20萬崩潰　教育部喊話各校：別讓憾事再發生

▲20歲陸籍女大生偷帶火腿腸，聽到罰20萬崩潰痛哭。（圖／關務署台北關）

記者許展溢／台北報導

來台就讀的20歲陸籍張姓女大大生，昨（17日）搭機入境，被發現託運行李內夾帶0.63公斤火腿腸遭罰20萬元，當場崩潰痛哭，教育部今（18日）表示，去年9月起就多次發文到各校，宣導防疫相關事項，強烈呼籲大專院校必須再次向所有陸生、僑外生加強宣導，不要讓這樣的事情再發生。

張女目前就讀國內某所大學，利用春節假期返鄉，開學前搭機來台，結果遭查獲違規帶豬肉入境，為陸生遭重罰首例，但因無法馬上繳清罰款，急忙打電話找爸媽。移民署表示，因女大生來台就學，符合身分規定，准許先行入境，先開單後補罰金，但若拒繳未來出境後將無法再入境。

▲20歲陸籍女大生因無來當場繳清罰款，移民署准許放入境。（圖／關務署台北關）

教育部表示，去年9月起多次函文各級學校及館所，宣導相關防疫事項，並透過海報、宣導單張、廣播及社群媒體等多方宣導並提醒師生注意防疫規定，儘管教育部已多次函知各級學校宣導並提醒師生注意防疫規定，昨天仍然發生在台就學陸生返台入境違規擕帶肉品而受裁罰高達20萬元罰金憾事。

教育呼籲，請大專校院向所有陸生及僑外生加強宣導非洲豬瘟防疫及處罰規定，不要讓此類憾事再次發生，針對該名女學生也將請學校關心並協助其安心就學。