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影／20歲陸籍女大生偷帶火腿腸…聽到罰20萬「崩潰痛哭」！移民署准許放入境

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生活中心／台北報導

來台就讀的20歲陸籍張姓女大大生，開學前17日搭機入境，被發現託運行李內夾帶0.63公斤火腿腸，面對關員詢問，她低頭沉默，直到聽見移送防檢局重罰20萬元，隨即崩潰痛哭，急忙打電話找爸媽。移民署表示，因女大生來台就學，符合身分規定，准許先行入境，先開單後補罰金，但若拒繳未來出境後將無法再入境。

▲▼20歲陸籍女大生偷帶火腿腸…聽到罰20萬「崩潰痛哭」！移民署准許放入境。（圖／關務署台北關）

▲20歲女大生偷帶火腿腸…聽到罰20萬「崩潰痛哭」！（圖／關務署台北關）

張女目前就讀國內某所大學，利用春節假期返鄉，開學前搭機來台，結果遭查獲違規帶豬肉入境，為陸生遭重罰首例。關務署台北關指出，她17日傍晚6時50分許，搭乘中國國際航空公司CA-835次班機從溫州抵達桃園機場，未據書面或口頭申報，走免申報綠線通關，經執勤關員X光一檢查，發現託運行李內有肉品反應，經攔查發現藏有火腿腸0.63公斤，依規移送防檢局新竹分局開罰20萬元。

▲▼20歲陸籍女大生偷帶火腿腸…聽到罰20萬「崩潰痛哭」！移民署准許放入境。（圖／關務署台北關）

台北關指出，當時詢問張女為何攜帶豬肉來台，她低頭沉默不語，後來一聽到要被罰20萬元，瞬間情緒崩潰，當場痛哭，連忙拿手機打電話找家鄉的雙親處理後續。

對此，移民署指出，張女因為來台就學的陸生，符合在台停留6個月以上，且有固定住所身分的規定，與一般大陸居民短期停留旅遊不同，保障其就學權益，准許她在未繳罰款的情形下，先行入境。防檢局未來則將繼續追繳罰鍰，張女若拒繳，未來一旦出境後，將無法再入境。

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關鍵字：女大生,火腿腸,陸生,非洲豬瘟,豬肉,關務署台北關,移民署,防檢局

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