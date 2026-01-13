中國向ITU一次提交申報「20萬顆衛星」　巨型星座計劃要「提前圈地」

▲中國向國際電信聯盟（ITU）申報提交20萬顆衛星星座計劃。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

記者魏有德／綜合報導

國際電信聯盟（ITU）近日公佈最新申報資料，中國一次性向ITU提交規模龐大的低軌衛星星座計劃，申報衛星數量接近20萬顆，引起外界關注。相關資訊顯示，該計畫由在北京雄安新區新成立的科研機構主導，將佈局未來低軌道與頻率資源的使用權安排。由於ITU採取「先申報、先協調」原則，此舉也被外界視為中國在全球衛星網路佈局上的重要一步。

《新浪財經》報導，據國際電信聯盟（ITU）最新披露的信息，中國「無線電創新院」正式提交了代號為「CTC-1」和「CTC-2」的巨型星座計劃，申報總數接近20萬顆。

▲文昌衛星發射中心。（圖／CFP）

據了解，國際電信聯盟負責全球衛星軌道與頻率資源的協調與分配，採取「先申報、先使用」的原則。不過，申報數量並不等同於實際發射數量，ITU對此設有明確時程限制，包括申報後7年內需發射首顆衛星，2年內完成至少10%的部署，5年內完成50%，以防止長期佔用軌道與頻率資源。

此次申報的兩個星座計畫「CTC-1」與「CTC-2」，各自申報衛星數量為96714顆，合計規模接近20萬顆。主導單位「無線電創新院」於2025年底在雄安新區掛牌成立，成員包括中國星網、大陸國家無線電監測中心及多所高校與科研單位。

除上述計畫外，中國多家單位亦向ITU提交星座申報，包括中國移動的「CHINAMOBILE-L1」、上海垣信的「千帆星座」、國電高科的「天啟3G」等，涵蓋央企與民營企業。

由於近年全球多國與企業密集向ITU申報低軌衛星星座計畫，低軌道與頻率資源競爭日趨激烈。根據ITU資料，部分海外企業的申報規模同樣達到十萬顆以上。

外界分析，低軌衛星星座從申報到實際部署，仍需面對發射能力、製造產能及國際協調等多重挑戰，後續是否能依規完成部署，仍有待時間檢驗。