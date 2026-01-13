　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國向ITU一次提交申報「20萬顆衛星」　巨型星座計劃要「提前圈地」

▲中國向國際電信聯盟（ITU）申報提交20萬顆衛星星座計劃。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

▲中國向國際電信聯盟（ITU）申報提交20萬顆衛星星座計劃。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

記者魏有德／綜合報導

國際電信聯盟（ITU）近日公佈最新申報資料，中國一次性向ITU提交規模龐大的低軌衛星星座計劃，申報衛星數量接近20萬顆，引起外界關注。相關資訊顯示，該計畫由在北京雄安新區新成立的科研機構主導，將佈局未來低軌道與頻率資源的使用權安排。由於ITU採取「先申報、先協調」原則，此舉也被外界視為中國在全球衛星網路佈局上的重要一步。

《新浪財經》報導，據國際電信聯盟（ITU）最新披露的信息，中國「無線電創新院」正式提交了代號為「CTC-1」和「CTC-2」的巨型星座計劃，申報總數接近20萬顆。

▲文昌衛星發射中心。（圖／CFP）

▲文昌衛星發射中心。（圖／CFP）

據了解，國際電信聯盟負責全球衛星軌道與頻率資源的協調與分配，採取「先申報、先使用」的原則。不過，申報數量並不等同於實際發射數量，ITU對此設有明確時程限制，包括申報後7年內需發射首顆衛星，2年內完成至少10%的部署，5年內完成50%，以防止長期佔用軌道與頻率資源。

此次申報的兩個星座計畫「CTC-1」與「CTC-2」，各自申報衛星數量為96714顆，合計規模接近20萬顆。主導單位「無線電創新院」於2025年底在雄安新區掛牌成立，成員包括中國星網、大陸國家無線電監測中心及多所高校與科研單位。

除上述計畫外，中國多家單位亦向ITU提交星座申報，包括中國移動的「CHINAMOBILE-L1」、上海垣信的「千帆星座」、國電高科的「天啟3G」等，涵蓋央企與民營企業。

由於近年全球多國與企業密集向ITU申報低軌衛星星座計畫，低軌道與頻率資源競爭日趨激烈。根據ITU資料，部分海外企業的申報規模同樣達到十萬顆以上。

外界分析，低軌衛星星座從申報到實際部署，仍需面對發射能力、製造產能及國際協調等多重挑戰，後續是否能依規完成部署，仍有待時間檢驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

陸「下飯神器」老乾媽79歲創辦人出山救子　年營收逼近242億元

瑕疵品「哭哭馬」玩偶意外成為義烏爆紅商品　笑臉變委屈成功逆襲

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

陸「下飯神器」老乾媽79歲創辦人出山救子　年營收逼近242億元

瑕疵品「哭哭馬」玩偶意外成為義烏爆紅商品　笑臉變委屈成功逆襲

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

大陸熱門新聞

全紅嬋PO留長髮近照　少女感爆棚

元旦表演完「全班退貨」！業者收超髒演出服傻眼

河南13歲學生猝死！胸口針孔、嘴角血跡掀風暴

林昀儒大逆轉奪冠　中媒評「強敵」

「下飯神器」老乾媽79歲創辦人出山再賺百億

陸官方文件首曝「殲-10CE」實戰擊落多架戰機　自己無一損失

高中老師出題：一字證明你不是AI

瑕疵品「哭哭馬」玩偶意外成為義烏爆紅商品 笑臉變委屈成功逆襲

陸網友「與AI聊色」！開發者竟被判刑

陸巧可力廣告「小熊變大了...握不住了」挨批擦邊 道歉聲明甩鍋AI

他幫茶顏悅色換燈具「觸電身亡」

中國巴菲特談泡泡瑪特：看不懂這家公司

中國向ITU一次提交申報「20萬顆衛星」 巨型星座計劃要「提前圈地」

陳志遭捕後「太子集團」房地產項目被禁售

更多熱門

相關新聞

台美關稅協議將出爐！台積電加碼投資美國　半導體戰略價值再次凸顯

台美關稅協議將出爐！台積電加碼投資美國　半導體戰略價值再次凸顯

紐時報導美國川普政府與台灣接近達成一項貿易協議，內容聚焦在兩大核心：第一，美方計劃將對台灣輸美商品的關稅稅率由20%降至15%，與日本、韓國等亞洲盟國看齊；第二，作為交換，全球半導體巨頭台積電（TSMC）將在亞利桑那州新增五座先進晶圓廠，投資總額可望超越目前已承諾的1,650億美元。

「抵抗軸心」與中國如何面對美國制裁

「抵抗軸心」與中國如何面對美國制裁

12星座一周運勢1／12-1／18

12星座一周運勢1／12-1／18

伊朗開始越紅線　川普要找馬斯克動用星鏈

伊朗開始越紅線　川普要找馬斯克動用星鏈

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

關鍵字：

衛星星鏈星座低軌衛星中國國際電信聯盟雄安

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

30歲女吃完大餐「2天就病逝」　醫揭恐怖病因

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面