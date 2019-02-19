4中年大叔酒後幹架　被壓制喊「小朋友」遭警6字回嗆

地方中心／高雄報導

高雄市八德路與自立路口一間海產店18日晚間11時發生一起打架案件，4名中年男子在該海產店餐敘飲酒，酒過三巡後因一言不合引發衝突，路過民眾見狀嚇得立即報警處理。警方獲報後隨即啟動快打機制，並派遣優勢警力趕至現場，將所有鬧事相關人員帶回調查。

▲高雄海產店打架案件，鬧事4人見警到場仍持續叫囂。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，鬧事的45歲謝姓男子酒後言行不受控制，與37歲林姓男子發生衝突，而另兩名同桌友人40歲吳姓男子及48歲林姓男子欲上前制止，卻遭到波及，進而引發更激烈的肢體衝突，造成4人身上多處擦傷。

▲高雄海產店打架案件，鬧事4人見警到場仍持續叫囂。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方到場後立即將在場人員架開，但鬧事4人見警到場不但沒有收斂配合警方調查，還繼續互相叫囂，甚至當警方面相約隔日火拼。警方見狀立即壓制4人欲帶上警車，但其中1男不願配合，還不斷稱呼警方「小朋友」，但隨即遭到警方回嗆「誰跟你小朋友」，雙方隨後又爆發激烈拉扯，員警事後決定不再以柔性相勸，直接強押上車帶回警局。

▲高雄海產店打架案件，鬧事4人見警到場仍持續叫囂。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鬧事4人酒醒後向警方表示，自己因飲酒過量才會發生口角，而因都是朋友關係相當熟識，故不提出告訴。警方調查後，因4人於現場發生肢體衝突事實明確，便依違反社會秩序維護法將4人函請偵辦。

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