搶搭元宵熱　陸文化交流團赴台演出「遍地開花」

▲重慶銅梁火龍，表演者將1500度鐵水拍打至龍身，散發出陣陣金花。（圖／民眾提供）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節過後，大陸各省市文化交流團紛紛赴台參與各地燈會，包括來自雲南的文藝表演團、陝西的安塞腰鼓、重慶的銅梁火龍，上海市台辦主任李文輝也受邀至台北燈會為「上海燈區」點燈，全台從北到南燈會活動都有大陸民俗表演團身影出現，激起兩岸文化碰撞火花。

▲陝西安塞腰鼓團。（圖／民眾提供）

來自陝西的「安塞腰鼓團」受縣長林明溱邀請，在南投燈會壓軸演出。超過百人的表演團隊，快節奏的敲擊腰鼓，同時揮動手中紅綾，動作整齊劃一，配合陝北民歌及民俗樂器，讓不少第一次觀看的現場民眾耳目一新。

據了解，安塞腰鼓是陝北的民間廣場舞蹈藝術，至今已有2000多年歷史，被大陸官方列為首批非物質文化遺產之一。《人民網》報導，今年是安塞腰鼓第二次到南投演出，隊伍從114人增加到138人，場面更加壯觀，並增加了秦腔、陝北說書等表演形式。安塞腰鼓演出隊隊長郭岐武表示，「希望能傳遞我們黃土地的聲音，讓台灣同胞感受震撼的大陸民間藝術魅力。」

▲重慶銅梁火龍。（圖／民眾提供）

重慶銅梁火龍興起於明、清兩代，包括龍燈舞及彩燈舞兩大系列。表演者赤裸上身，將生鐵燃燒成1500度的鐵水，表演過程中，鐵水拍打至舞動的龍身，頓時散發出陣陣金花，亮眼奪目。

銅梁火龍表演團隊連續三年到南投燈會演出，相關負責人表示，今年火龍表演在原有基礎上升級，不僅表演時長由以往的9分鐘延長至15分鐘，還融入川劇元素，開場則增加了舞旗表演和火把演出。

▲「十萬青年同飲一杯中華茶」活動啟動儀式，由雲南茶人代表演譯唐朝煎茶文化過程。（圖／記者魏有德攝）

第二屆「七彩雲南，相約台灣」文化交流活動則走訪高雄、花蓮、南投及台北等多個縣市，派出160人左右的參訪團，以「孔雀開屏•諸事吉祥」為主題的文藝表演已於2月5日在佛光山和台灣民眾見面，昨（19）日也在台北書院舉辦「十萬青年共飲一杯中華茶」活動啟動儀式，邀兩岸青年以茶為媒、以茶會友，部分活動將持續到3月10日。

