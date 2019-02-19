腳痛不想跑步！女兒懶蟲上身師求救　母女鬥法笑翻網：果然是親生

▲ 媽媽貼出母女大鬥法過程 。（圖／翻攝自爆怨公社，下同。）

網搜小組／綜合報導

許多孩子從小就展現小聰明，逃避自己不想做的事，不過一山還有一山高，大魔王媽媽一出手果然就能輕鬆擒來。一位媽媽日前就貼出自己與女兒班導的對話，原來是女兒利用小聰明不參加大隊接力，讓老師不知如何是好；媽媽一看馬上見招拆招，串通中醫一起治女兒。網友們看完這場母女鬥法後也表示「媽媽真的厲害」、「親生無誤」。

「小人，治不了妳，我就不是妳媽咪~」一位媽媽在臉書「爆怨公社」中貼出與女兒大鬥法的故事。她日前收到老師的訊息，表示就讀小三的女兒稱自己有足底筋膜炎，沒有辦法參加運動會大隊接力，但老師觀察一陣子發現，孩子下課的時候都還是可以跑出教室蹦蹦跳跳，因此詢問媽媽有沒有什麼地方要「叮嚀」孩子。

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媽媽表示，雖然中醫是真的這樣說沒錯，但自己也有看到小孩四處亂跑，腳像沒事一樣，覺得應該只是「懶蟲發作」，請老師規定她之後下課只能坐在教室休養，外加假日也不會讓她出門，雙管齊下看能不能改善孩子的懶癌。媽媽還表示，自己也會跟中醫串通好，要老師把一切都推自己，「我來處理」。

▲ 媽媽決定雙管齊下治治小孩 。

事後原po向老師表示，當晚帶孩子去看中醫前，就先請推拿師說「如果會腳痛還是要好好休息」；診斷出來是骨膜發炎後，推拿師也照做，要孩子下課乖乖坐著不要走動。這時孩子開始慌了，表示「我不會很痛，可以慢慢走去其他地方嗎？」媽媽則故意語重心長說，腳受傷就是要休息，否則怎麼參加熱舞社，「保險起見，到月底前都在家修養好了。」

女兒聽到媽媽擔心的語氣，便自動表示「其實沒有很痛了！大隊接力也可以參加！」懶癌瞬間痊癒，讓原po開心向老師表示「不用動用到老師，小人投降囉！」

▲ 還沒出動老師，小孩懶癌痊癒。

網友看完之後表示還是媽媽厲害，「媽咪完勝」、「媽媽的五指山好高啊」、「下有對策~上層高深莫測阿XDD」、「媽媽高招，老師人也好好，願意配合」、「對付孩子都要見招拆招」、「想跟我鬥！練個20年再來的概念。」

不過也有網友突破盲點發現，母女倆用的招數其實半斤八兩，都是用話術達到自己目的，「果然是親生的啊XD」、「女兒是媽媽小時候的翻版」、「果然還是媽媽懂孩子」。

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