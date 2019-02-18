夢裡被外遇！她睡醒「找到小三FB」嚇呆　先生回1句…網驚：案情不單純

▲原PO睡覺時夢到老公外遇。（示意圖／pxhere）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前貼文，表示她夢到老公外遇，把母女倆趕走，玄的是夢裡出現小三臉書的資訊，她醒來後去搜尋「結果，真的跟我夢裡那個小三長得超像」，讓她忍不住直呼「好可怕」，也把事情用LINE告訴老公。看到貼文後，網友馬上當起鍵盤柯南「妳老公反應好怪」、「會不會是真的」、「難道妳是仙姑」。

女網友在臉書《爆怨公社》表示，她夢到老公外遇，還把母女倆趕走，但在睡醒後，居然記得夢裡老公外遇對象的臉書，雖然知道自己是在作夢，但是因為夢境太真實，基於好奇她就拿起手機搜尋。

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「結果結果結果，真的跟我夢裡那個小三長得超像！好可怕好可怕好可怕啊！」原PO也貼出她和老公的LINE對話截圖，只見她開頭就表示「我跟你說喔！我夢到外遇對象還有臉書，我剛剛去搜尋了一下，真的長得跟我夢裡那個很像」，男方則回「什麼名字？我看看」。

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▲原PO老公也好奇想知道「夢中小三」是誰。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，事後老公直說她「妳有病啊！」讓她忍不住問「有人也做過這種夢嗎？」還不忘標註「常常做夢氣醒打老公」。其他人則笑說「如果是我就不會給他看」、「你幫你老大公牽線了嗎」、「下次如果還有這個情形，臉書不重要了，先開香港賽馬會的網站吧」、「大娘子幫夢一下，開幾號，我覺妳骨骼奇特是練武奇才！」

沒想到，有網友看到對話截圖後，馬上「眉頭一皺，發覺案情並不單純」，紛紛留言「你老公回答很妙耶」、「然後，妳老公就因為妳的關係，跟她聯繫了」、「確定是做夢嗎？會不會……」、「你其實不應該跟他說夢境的，要直接問他：XXX是你同事？同學？這樣」、「我曾經也夢過前男友劈腿的對象，髮型服飾臉⋯彷佛浮在半空看他們約會……後來證實真的是那個女的，前男友劈腿」。

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